Entsteint Euch! - Grüne Vorgärten anstatt grauer Kiesflächen (FOTO)

Berlin (ots) -In Deutschland werden täglich um die 70 Hektar Land bebaut,gepflastert, versiegelt. Das entspricht etwa 100 Fußballfeldern proTag, die neu für Verkehrs- und Siedlungsflächen verbraucht werden.Auch in privaten Hausgärten ist ein Trend zur "Versteinerung" zubeobachten. Über Ästhetik lässt sich streiten, weniger arbeitsreichist dieser Trend jedoch nicht. Auch dem Mikroklima schadet er.Wo Grau statt Grün dominiert, spürt man die Folgen deutlich: anheißen Tagen heizen sich die Oberflächen auf, die Luft wirdunangenehm trocken. Bei Regen hingegen können die versiegeltenFlächen das Wasser nicht aufnehmen, der natürliche Wasserkreislaufist gestört. An solchen Orten, etwa auf baumlosen Parkplätzen, fühltsich niemand wohl. Jeder wird vielmehr die begehrten Stellflächenunter dem Schattendach von Bäumen suchen. Das eigene Lebensumfeld,etwa den eigenen Garten, kann man jedoch so gestalten, dass man sichdarin wohlfühlt. "Umso unverständlicher ist es, dass sich immer mehrVorgärten in leblose Kieswüsten verwandeln", sagt Martin Großmann,Inhaber der GartenBaumschule Schlotterbeck in Reutlingen-Betzingenund Mitglied im Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. "Wir empfehleneine abwechslungsreiche Bepflanzung, die Lebendigkeit, Erfrischung,Schatten und eine angenehme Atmosphäre schafft."Graue VorgärtenIn den sogenannten Kiesgärten wird häufig gar kein Kies verwendet,sondern einfacher Schotter oder Splitt. Diese Materialien werden inder Regel nicht für Gartengestaltung, sondern für den Bau vonVerkehrstrassen eingesetzt. Großmann: "Charakteristisch für dieseGärten ist, dass sie in allen Jahreszeiten gleich aussehen. Über denästhetischen Reiz gibt es unterschiedliche Bewertungen." Befürwortersprechen von einem reduzierten, modernen Stil. Gartengestaltung, dieauf klare Linien, auf wenige Materialien und ausgewählte Pflanzensetzt, ist jedoch gar nicht neu. Allerdings ist in historischenVorbildern immer noch lebendiges Grün das prägende Gestaltungsmittel.Bei manchen Kiesgärten hingegen, in denen nur vereinzelt Bäume oderSträucher wachsen, drängt sich die Frage auf, ob es sich überhauptnoch um einen Garten handelt. Die Solitäre haben in dieser Umgebungzudem schlechte Überlebenschancen, denn auch sie leiden unter Hitzeund mangelnder Feuchtigkeitsspeicherung.Pflanzen gezielt auswählenViele Gartenbesitzer gehen davon aus, dass ein Kiesgartenbesonders pflegeleicht wäre. Schöne Aussichten: nie wieder rasenmähenoder Unkraut jäten... Letzteres ist jedoch ein Trugschluss: "Zwarwird unter der Kiesschicht meist ein Unkrautvlies verlegt,wuchskräftige Pflanzen wie Löwenzahn, Brennnessel oder Giersch lassensich damit jedoch langfristig kaum ausmerzen", erklärt Großmann."Besser ist es, man wählt gezielt standortgerechte Pflanzen aus, dienur wenig Pflege brauchen. Mit einer Kombination aus Stauden,Bodendeckern und immergrünen Gehölzen lässt sich ein Vorgartengestalten, der die Gartenarbeit minimiert und dennoch das ganze Jahrattraktiv ist. Vor allem trägt ein so abwechslungsreich bepflanzterGarten zur Regulierung des lokalen Klimas bei." Welche Pflanzen fürden eigenen Garten besonders gut geeignet sind, erfahren die Besitzeram besten bei einer persönlichen Beratung in einer Baumschule.Steine im GartenErfahrene Baumschulgärtner würden sich nie grundsätzlich gegen dieVerwendung von Steinen im Garten aussprechen. Schließlich waren undsind sie das perfekte Material für Wege und Mauern und gehören auchals Gestaltungselemente schon immer zur europäischen Gartenkultur. Esgibt sogar Gartenplaner, die sich auf Steingärten spezialisierthaben. Gekonnt kombinieren sie Natursteine mit alpinen Pflanzen, diebesondere Ansprüche haben und daher nur selten in Gärten zu sehensind. Mit einem ausgeprägten Pflanzenwissen entstehen auf diese Weisesehr eindrucksvolle, lebendige Gärten. "Unabhängig davon, für welchenGartenstil sich die Besitzer entscheiden - ich rate, mindestens zweiDrittel der Fläche zu begrünen. Das ist die beste Basis, um sich imeigenen Garten wohl zu fühlen", so Großmann.Lebendiger LebensraumIn Städten, die von versiegelten Flächen, Autos undLuftverschmutzung geprägt sind, wird das eigene Grundstück mitentsprechender Bepflanzung zum grünen Refugium für Mensch und Natur.Das Summen der Bienen und das Zwitschern der Vögel vermissen wirmeist erst, wenn sie schon verschwunden sind. In einen Kiesgartenwerden sie sich jedenfalls nicht verirren. In einem abwechslungsreichbepflanzten Garten hingegen finden Schmetterlinge, Wildbienen undVögel einen idealen Lebensraum und die Gartenbesitzer profitieren vomangenehmen Klima. Weitere Informationen und Baumschulen vor Ort sindunter www.gruen-ist-leben.de zu finden.