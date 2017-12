Die Entstehung des Bitcoin!

Liebe Leser,

in der neuen Serie „Der Bitcoin-Boom: Kryptowährungen auf dem Vormarsch“ erfahren Sie alles rund um das Thema Bitcoin. Heute geht es um die Entstehungsgeschichte.

In der Finanzkrise 2007 bis 2009 wurde immer deutlicher, dass die Geschäftsbanken und auch die Notenbanken versagt haben. Es entstand der Wunsch, eine Währung zu gründen, die vom aktuellen Finanzsystem unabhängig ist.

Der bekannteste Versuch, eine Alternativ-Währung zu schöpfen, ist der Bitcoin. Somit ist der Bitcoin maßgeblich für die Entstehung von Kryptowährungen verantwortlich (aktuell gibt es schon über 1.000 Kryptowährungen).

Lesen Sie in der heutigen Schlussgong-Ausgabe, wer Bitcoin erfunden hat und wie diese produziert werden.

Wer hat´s erfunden?

Satoshi Nakamoto gilt als Erfinder der Kryptowährung Bitcoin. Dieser Name ist jedoch nur ein Pseudonym (nicht der echte Name). Seit 2008 wurden mehrere Personen für Nakamoto gehalten. Viele Menschen haben die Identität Nakamotos für sich beansprucht. Ob eine einzelne Person oder eine Gruppe von Programmieren hinter dem Bitcoin-System steckt, ist bislang unklar.

Als die Finanzkrise 2008 ihren Höhepunkt erreichte, erschien unter dem Pseudonym Nakamoto ein neunseitiges Thesenpapier. Dort wurden die Grundlagen für das System Bitcoin festgelegt, mit dem Ziel, eine neue Form von Geld zu schaffen. Seitdem ist auch festgelegt, dass die Zahl der Bitcoin auf 21 Mio. begrenzt ist. Dies soll eine Inflation vermeiden.

Zuletzt hörte man 2011 von Nakamoto. Damals verkündete er (oder die Personen-Gruppe), dass er sich nun anderen Dingen widmen will. Wie Sie sehen, hat sich um die Identität, genau so wie um den praktischen Wert von Bitcoins, eine riesige Spekulationsblase aufgebaut.

So entstehen Bitcoin

Ein Bitcoin wird an einem Computer erschaffen. Der Computer muss mathematische Rätsel lösen, die mit der Zeit immer komplizierter werden. Diese Rätsel sind so aufgebaut, dass es sich nur durch das Einsetzen von Zufallszahlen lösen lässt. Wer dieses Rätsel als erstes löst, bekommt einen Bitcoin als Belohnung ausgezahlt.

Je besser die eingesetzte Hard- und Software, also das technische Umfeld, welches die Zufallszahlen einsetzt, desto höher sind die Chancen auf die Belohnung. Dies dient als Anreiz, um teure Rechenleistung in das Bitcoin-Netzwerk zu investieren. Aktuell entstehen so 12,5 Bitcoin pro zehn Minuten. Allerdings wird der letzte Bitcoin erst in mehr als 100 Jahren entstehen. Denn: Der Aufwand, einen Bitcoin zu schürfen, wird immer größer; der Energiebedarf für die Rechenleistung ist schon jetzt gigantisch.

Der Bitcoin-Boom im Jahr 2017 hat – aus meiner Sicht – zu absurden Bewertungen geführt: Der Gesamtwert der bisher geförderten Bitcoin ist in der Spitze auf fast 300 Mrd. US-Dollar gestiegen. Mit dieser Summe können Sie am Aktienmarkt ganz einfach ein Dutzend Dax-Konzerne kaufen.

Die Gier nach Bitcoin löst auch negative Folgen für die Umwelt aus: Der Ansturm führt dazu, dass die mathematischen Rätsel, die gelöst werden müssen, um einen einzigen neuen Bitcoin zu schaffen, immer komplizierter werden. Ganze Rechenzentren mit gewaltigem Stromverbrauch sind dafür mittlerweile erforderlich. Die ursprünglich geplante Bezahl-Funktion wurde durch den Ansturm praktisch unmöglich gemacht.

Aktuell lebt das Bitcoin-System davon, dass die Nachfrage größer als das Angebot ist. Dieses Verhältnis kann sich jedoch sehr schnell drehen, wie die Aktionäre vor knapp 20 Jahren am „Neuen Markt“ erlebt haben.

Deswegen ist der Bitcoin aktuell eine Art Wette: Finde ich beim geplanten Verkauf einen Anleger, der einen höheren Preis zahlt? Da es keinen fundamental berechenbaren Wert gibt, ist zwischen 0 und 1 Mio. US-Dollar problemlos jeder Preis denkbar. Daher meine Einschätzung: Der Bitcoin ist aktuell eine Spekulation (Wette auf eine bestimmte Preisentwicklung) und keine Investition (planvolle Geldanlage). Wenn Sie Ihr Geld gezielt anlegen wollen, ist der Bitcoin zur Zeit keine gute Wahl.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Rolf Morrien.