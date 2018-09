Entspannter in den Urlaub: 300 Millionen Euro könnten Fluggästen in Deutschland für verspätete oder ausgefallene Flüge im Sommer 2018 zustehen

München (ots) - Generali Rechtsschutzversicherer ADVOCARD hilftFluggästen in Kooperation mit Verbraucherplattform Flightright understattet Provisionskosten für Versicherte- Im Wert eines Airbus A350-900: 300 Millionen Euro beträgt dieprognostizierte Entschädigungssumme für verspätete oderausgefallene Flüge von Juni bis September 2018- Bisher summiert sich die Wartezeit von Passagieren an deutschenFlughäfen allein im ersten Halbjahr 2018 auf acht Jahre- Nur 15 Prozent der Fluggäste kennen sich mit Fluggastrechten aus- noch viel weniger nehmen diese in AnspruchSommerzeit ist Urlaubszeit und damit die flugstärkste Phase desJahres. Gerade in dieser Zeit häufen sich Verspätungen oder sogarAusfälle von Flügen immens. Allein in den Sommermonaten von Juni bisSeptember werden dieses Jahr voraussichtlich Entschädigungsansprüchein Höhe von rund 300 Millionen Euro entstehen. Für diesen Betragkönnten sich alle in Deutschland geschädigten Fluggäste zusammeneinen Airbus A350-900 zum Listenpreis kaufen und zukünftig ihreFlugreisen theoretisch einfach selbst organisieren. Aber geradeeinmal 15 Prozent der Passagiere wissen, dass sie nach derFluggastrechte-Verordnung 261/2004 der Europäischen Union unterbestimmten Umständen ein Anrecht auf Entschädigung haben. Versicherteder ADVOCARD können sich nun über einen neuen digitalen Servicefreuen. Ab sofort kämpft ADVOCARD, der Rechtschutzversicherer derGenerali in Deutschland, gemeinsam mit dem VerbraucherportalFlightright für noch mehr Fluggastrechte seiner Kunden und setzt sichdafür ein, dass Reisende ihr Recht auf Entschädigung häufigerwahrnehmen und einfacher durchsetzen können.Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali DeutschlandAG: "Die Zusammenarbeit mit Flightright ist ein weiterer Meilensteinunserer 'Smart-Insurance-Offensive'. Ziel ist es, unsere Kunden inallen Lebensbereichen zu unterstützen und die Lebensqualität dankneuester digitaler Technologien zu verbessern. Durch die Kooperationverhelfen wir mehr Menschen zu ihren Rechten. Damit stärken wirunsere Positionierung als Vorreiter bei der Nutzung derDigitalisierung für mehr Kundenbegeisterung."Peter Stahl, Vorstandssprecher bei ADVOCARD, betont: "Wir freuenuns, dass wir unseren rund 1,4 Millionen Kunden diesen besonderenService anbieten können, und das ohne einen höheren Beitrag fürunsere Kunden. Unsere Versicherten tragen keinerlei Risiko und könnensich ohne Zeit- und Geldaufwand darauf verlassen, dass derMarktführer für Fluggastrechte für sie kämpft. Und das von überallauf der Welt: Denn der Service kann jederzeit auch mobil in Anspruchgenommen werden. Gemeinsam mit Flightright werden wir weiteredigitale Services rund um das Thema Recht entwickeln. DieseInnovationen werden den Kunden der ADVOCARD exklusiv zur Verfügungstehen", ergänzt Stahl.DER SMARTE WEG: MIT WENIGEN KLICKS ZU SEINEM RECHTDie Abwicklung der Schadensregulierung für betroffene Fluggästeist denkbar einfach: Möchte ein ADVOCARD-Versicherter seine Rechtegeltend machen, kann er direkt auf der Website www.advocard.de denService von Flightright in Anspruch nehmen. Alternativ kann sich derKunde auch an die Schadenhotline der ADVOCARD wenden. "Mit wenigenAngaben wird von Flightright geprüft, ob ein Anspruch aufEntschädigung besteht", erklärt Flightright Geschäftsführer SebastianLegler. "Sind die Voraussetzungen erfüllt, übernehmen wir den Fallund treten mit der Forderung an die Airline heran. Will diese nichtzahlen, gehen wir auch vor Gericht." Darüber hinaus bietetFlightright eine Echtzeit-Entschädigung an. "Hat sich ein Flug nachunserem selbst entwickelten Algorithmus für die 'Flightright NowOption' qualifiziert, bekommen Verbraucher die Entschädigunginnerhalb weniger Minuten auf ihr PayPal-Konto ausgezahlt", soLegler. ADVOCARD-Versicherte erhalten beide Serviceleistungen ohneAbzüge und bekommen ihren Entschädigungsbetrag vollständig erstattet.ZEIT IST GELD: WIE LANGE DEUTSCHE AUF IHRE FLÜGE WARTEN1. 300 Millionen Euro beträgt die vorausgesagteEntschädigungssumme in Deutschland allein im Sommer 2018 -davon könnten sich die Fluggäste einen eigenen Airbus A350-900kaufen.2. Von allen 2017 aus Deutschland abgehenden Flügen starteten2.690 Flüge mit mehr als drei Stunden Verspätung. Dasentspricht insgesamt 930.529 Minuten, 646 Tage oder rund 92Wochen. In dieser Zeit könnte man zum Mars hin- undzurückfliegen und noch fünf Monate den roten Planetenerforschen.3. Die meisten Verspätungen wurden auf der Verbindung zwischenPalma de Mallorca und Düsseldorf verzeichnet: 88 Mal kam derFlug mehr als drei Stunden zu spät an - das sind elf Tage unddamit knapp der durchschnittliche Familienurlaub im Sommer(etwa 13 Tage).4. Mit 149 Verspätungen über mehr als drei Stunden im Zeitraum vonJanuar bis Juli 2018 führt TUIfly die Liste der verspätetenAirlines an. Zusammengenommen ergab sich eine Verspätung von822 Stunden - oder 34 Tagen - länger als ein ganzerSommermonat.Mehr Rat, News und Lösungen zu verschiedensten Fragen rund um dasThema Fluggastrechte finden Sie unter: www.advocard.de/flightrightADVOCARD RECHTSSCHUTZVERSICHERUNGDie Advocard Rechtsschutzversicherung AG mit Sitz in Hamburggehört zu den größten Rechtsschutzversicherern in Deutschland. Rund180 Mitarbeiter kümmern sich um die Belange der rund 1,4 MillionenKunden bundesweit. Die Advocard gehört zur Generali in Deutschlandund ist Produktpartner der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG).Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte gibt esim Internet unter: www.advocard.de.FLIGHTRIGHT GMBHFlightright ist das marktführende Verbraucherportal für dieDurchsetzung von Fluggastrechten und tritt für die Rechte vonPassagieren im Fall von Flugverspätungen, Annullierungen oderNichtbeförderungen ein und beruft sich dabei auf dieFluggastrechte-Verordnung 261/2004 der Europäischen Union.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 16 Milliarden EuroBeitragseinnahmen sowie rund 13 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Original-Content von: Advocard Rechtsschutzversicherung AG, übermittelt durch news aktuell