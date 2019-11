Entspannt in den Urlaub - nicht ohne Hepatitis-Schutz (FOTO)

München (ots) -Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und lockt immer mehr Menschen in dieFerne. Um den Urlaub entspannt genießen zu können, gehört zu einer gutenReisevorbereitung auch der Impfschutz gegen Hepatitis - einer virusbedingtenLeberentzündung.Hepatitis A und B sind weltweit verbreitet und zählen zu den häufigstenReisemitbringseln. Die Ansteckung mit dem Hepatitis-B-Virus erfolgt durchKörperflüssigkeiten. Die Erkrankung kann chronisch verlaufen und dann zu einerLeberzirrhose sowie zu Leberkrebs führen.Hepatitis A wird durch verunreinigtes Trinkwasser und Eiswürfel, Meeresfrüchte,Salate oder ungeschältes Obst übertragen.(1) Die Hepatitis A wird nichtchronisch, sondern geht mit Übelkeit, Erbrechen, erhöhter Temperatur,Verstopfung oder Durchfall und Schmerzen im rechten Oberbauch einher - überWochen bis Monate. In 2018 mussten rund 66 Prozent (2) der Erkrankten imKrankenhaus behandelt werden. Mit zunehmendem Alter steigt jedoch das Risikoeines schweren Verlaufs.Die Verhinderung jeglichen Kontakts mit den Erregern ist schwierig, daher istdie vorbeugende Impfung die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung einer Infektion.Um den Urlaub und vor allem Essen und Getränke entspannt genießen zu können,sollte man sich vorab beim Arzt über seinen Impfschutz informieren.Bei Reisen in Risikogebiete werden Impfungen gegen Hepatitis A und B von derStändigen Impfkommission (3) empfohlen und von den meisten Krankenkassenerstattet. Weitere Informationen auf www.fit-for-travel.de.NP-DE-TWN-PRSR-190003;10/19(1) https://www.fit-for-travel.de/krankheit/gelbsucht/. September 2019.(2) http://ots.de/pGgwDt S. 40. September 2019.(3) http://ots.de/Vg4XJo S. 319. September 2019.Pressekontakt:Dr. Anke Helten, Senior Manager Produkt-PR (Hintergrundinformationen)Tel.: +49 89 36044 8102, E-Mail: anke.a.helten@gsk.comGlaxoSmithkline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 MünchenDagmar Kabala, Agentur-Kontakt (Weitere Informationen undumfangreiches Bildmaterial)Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: d.kabala@borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell