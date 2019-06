Entspannt in den Sommerurlaub - Mit kindgerechter Technik halten Sie die Kleinen bei Laune (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Jedes Jahr stehen Eltern vor derselbenSituation: Die Fahrt in den Sommerurlaub steht an und irgendwie mussman sein Kind im Auto oder im Flugzeug bei Laune halten. Immerhäufiger setzen Eltern auf Smartphones oder Tablets, um die Kleinenunterwegs zu beschäftigen. Doch welches Gerät ist das richtige fürein Kind? Und worauf sollte man beim Kauf achten? Oliver Heinzeberichtet.Sprecher: Egal, ob Smartphone oder Tablet - Eltern stehen hierimmer wieder vor einer großen Herausforderung: Einerseits sollen ihreKinder die digitale Welt und deren Inhalte natürlich selbsterkunden,...O-Ton 1 (Sonja Gatzke, 11 Sek.): "Auf der anderen Seite muss manaber irgendwie sicherstellen, dass sie wirklich nur Inhalte sehen,die geeignet sind für Kinder. Und das am besten auch ohne Werbung.Und die Eltern wollen ja auch immer die Kontrolle behalten, dass dieKinder sich sicher in der digitalen Welt bewegen."Sprecher: Erklärt Sonja Gatzke von Amazon. Hardware und Softwaresollen also kindgerecht sein. Konkret heißt das: Ein Tablet muss auchmal einen Sturz aushalten, gut für Kinderhände greifbar sein, einealtersgerechte Benutzeroberfläche und eine leistungsfähigeKindersicherung haben.O-Ton 2 (Sonja Gatzke, 18 Sek.): "Und ein Tablet ohne Inhalte istnatürlich nicht interessant. Das heißt, ein altersgerechtes und einspannendes Angebot für Kinder an Inhalten, wie man das zum Beispielin unserer 'FreeTime Unlimited'-Medienbibliothek findet, istentscheidend. Von Spielen und Lern-Apps, von Videos, Hörspiele bishin zu Büchern ist alles dabei - und das wird auch laufendaktualisiert."Sprecher: Außerdem kann man in der Kindersicherung auch Lernzieleeinstellen, die das Kind erreichen muss. Erst dann sind wieder alleFunktionen freigeschaltet.O-Ton 3 (Sonja Gatzke, 9 Sek.): "Ich nutze das bei meinem Sohn, ermuss erst 15 Minuten lesen, dann gibt das Tablet die Spiele frei. Undich muss sagen, seitdem gibt es auch deutlich weniger Diskussionen -und gelesen wird auch viel mehr."Sprecher: Ein weiterer Tipp der Expertin: Das Kindertablet sollteeinen Offline-Modus haben. Der ist nämlich vor allem auf Reisensinnvoll.O-Ton 4 (Sonja Gatzke, 15 Sek.): "Bei unseren 'Fire Kids EditionTablets' ist das ja der Fall - und dann kann man Inhalte für dieKinder runterladen und unterwegs ohne Internet nutzen. Außerdem habenunsere Tablets auch den Vorteil, dass es eine Rundum-Sorglos-Garantiegibt. Das heißt, wenn das Tablet mal kaputt gehen sollte, kann man eseinfach an Amazon zurückschicken und wir ersetzen es."Abmoderationsvorschlag: Für eine entspannte Reise in den Urlaubkommt es also nicht nur auf das Tablet an, sondern auch auf dieSoftware. Genau auf die Bedürfnisse der Kleinen zugeschnitteneModelle wie die Fire Kids Edition Tablets finden Sie unter anderemauf Amazon.de.Pressekontakt:Felix SchaufelbergerMail:presseanfragen@amazon.deTel.:089/35803-530Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell