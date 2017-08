Köln (ots) -Die ersten Bewohner sind bereits in das "Promi Big Brother"-Hauseingezogen (die große Auftaktshow, heute, um 20:15 Uhr, live inSAT.1) und schon nach wenigen Stunden in Deutschlands härtesterHerberge liegen die Nerven bei den Prominenten blank."Lindenstraße"-Bewohner Willi Herren (42) blickt schockiert aufden Wohnbereich des Hauses, Modedesignerin Sarah Kern (48) kämpft miteiner Panikattacke: "Oh Gott, ich hab' gerade eine Panikattacke. Ichbin klaustrophobisch und drehe grad durch!" Und zwischen Willi Herrenund Medien-Manager Steffen von der Beeck (43) kommt es bereits zumersten großen Zoff."Promi Big Brother" - heute, um 20:15 Uhr, live in SAT.1Hashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell