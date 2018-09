Entschlüsseln Sie Ihre persönliche DNA mit Dr. Seibt Genomics / Deluxe Whole Genome Sequencing liefert wertvolle Erkenntnisse über Ihre gesundheitliche Zukunft

Bonn (ots) - Bin ich genetisch möglicherweise vorbelastet,bestimmte Krankheiten zu entwickeln? Diese Frage stellen sich vieleMenschen. Wenn man noch vor den ersten Symptomen von seinergenetischen Veranlagung zu bestimmten Krankheiten weiß, dann kann manseinen Lebensstil so anpassen, dass bestimmte Risikofaktoren gemiedenwerden und so die Entwicklung der Erkrankung möglicherweiseverhindert werden kann.Deluxe Whole Genome Sequencing von Dr. Seibt Genomics bietet Ihneneinen exklusiven Einblick in Ihren einzigartigen, persönlichengenetischen Bauplan. Seit wenigen Jahren können entschlüsselteSequenzen der DNA gezielt genetischen Krankheiten bzw. Risikofaktorenzugeordnet werden. Dieses Wissen revolutioniert die medizinischenMöglichkeiten für neue diagnostische und therapeutische Verfahren.Der Zugang zu diesem exklusiven und höchst persönlichen Wissen istein Privileg. Das Premiumprodukt Deluxe Whole Genome Sequencing vonDr. Seibt wurde speziell hierfür entwickelt. Es bietet einenunschätzbaren Beitrag zum Erhalt Ihrer Gesundheit.Ihre persönliche DNA wird mittels hochmodernerSequenzierungstechniken analysiert. Experten erstellen daraus in einedetailgenaue Analyse Ihrer genetischen Daten unter Verwendungmodernster wissenschaftlicher Analyseverfahren. Auf Basis höchsterQualitätsansprüche und streng vertraulich interpretieren unsere ÄrzteIhre Gene und geben Ihnen umfassende und detaillierte Empfehlungen inden Bereichen Pharmakogenomik, Nutrigenomik und genetischerDiagnostik.Mehr Informationen: www.deluxe-genome.comPressekontakt:media for people UGFrau Corinna BuschRiesstraße 2153113 BonnE-Mail: busch@mediaforpeople.deOriginal-Content von: Dr. Seibt Genomics, übermittelt durch news aktuell