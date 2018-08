Entscheidungsträger aus aller Welt treffen sich auf Weltwasserwoche, um der sich verschärfenden Wasserkrise entgegenzuwirken

Stockholm (ots/PRNewswire) -Die Welt muss neue, naturnahe Lösungen suchen, um dieeskalierenden Wasserprobleme in aller Welt zu bewältigen. Vom 26. bis31. August treffen sich führende Politiker der Welt, Wasser- undEntwicklungsexperten und CEOs in Stockholm (Schweden) zur jährlichenWeltwasserwoche, um sich über diese Themen auszutauschen.Das Motto der Weltwasserwoche 2018 lautet Wasser, Ökosysteme unddie Entwicklung der Menschheit. Angesichts der zahlreichen extremenWetterereignisse im vergangenen Jahr ist dies von höchster Relevanz.Schweden wurde in den letzten Wochen von Waldbränden heimgesucht,die sich bis an den nördlichen Polarkreis erstreckten. Rund um denGlobus war 2018 ein Rekordjahr für Dürren, Waldbrände undÜberschwemmungen. Es war ein Weckruf, der die Herausforderungen inden Blickpunkt rückte, die Klimawandel, Wirtschafts- undBevölkerungswachstum und ein zunehmend unkalkulierbares Wetter- undWassergeschehen für die globale Wassersicherheit bedeuten. GroßeTeile der Welt sind bereits von Wasserstress geplagt, und Expertender UN schätzen, dass bis 2025 1,8 Milliarden Menschen vonWasserknappheit betroffen sind.Jüngste Wetterereignisse unterstreichen auch die kritischeFunktion der Ökosysteme für das Wohlergehen und Überleben derMenschheit. Entwicklungsbemühungen haben immer auch einenUmwelteinfluss, aber sie sollten die Nachhaltigkeit lebensnotwendigerÖkosysteme verbessern und nicht beeinträchtigen. Dieses Jahr stehenauch naturnahe Lösungen als effektive Mittel zur Entwicklung derMenschheit im Mittelpunkt.Zahlreiche führende Innovatoren und Denker im Bereich naturnaherLösungen für die Wasserwirtschaft beteiligen sich an der diesjährigenWeltwasserwoche. Der renommierte Stockholm Water Prize geht an Prof.Mark van Loosdrecht und Prof. Bruce Rittmann für ihremikrobiologischen Prozesse, die die Abwasseraufbereitungrevolutioniert haben.Bei der Weltwasserwoche wird auch die Umsetzung der UN-Agenda 2030für nachhaltige Entwicklung thematisiert, und es gibt verschiedeneVeranstaltungen zu Themen, die von Landwirtschaft über Pharmazeutikabis hin zu Konfliktlösung alles abdecken.Zur Weltwasserwoche werden mehr als 3.300 Teilnehmer aus über 130Ländern erwartet, darunter Vertreter aus Regierung und privatemSektor, multilateralen Organisationen, Zivilgesellschaft und derWissenschaft. Als Redner treten unter anderem Amina J Mohammed,stellvertretende UN-Generalsekretärin, und die Preisträger desStockholm Water Prize 2018 Prof. Mark van Loosdrecht und Prof. BruceRittmann auf.Hinweis an Herausgeber:- Informationen zu Weltwasserwoche und SIWI:http://www.worldwaterweek.org und http://www.siwi.org- Online-Programm: http://programme.worldwaterweek.org- Pressekonferenzen, Pressemitteilungen und Interviews mit Experten:http://www.worldwaterweek.org/pressroom- Livestream: http://www.worldwaterweek.org/pressroom/live/- Bilder: https://www.flickr.com/photos/siwi_water- Video: https://vimeo.com/siwi; http://www.youtube.com/SIWI_water- Twitter: @siwi_water (http://www.twitter.com/siwi_water), #WWWeek- Facebook: Stockholm International Water Institute(http://www.fb.me/siwiwater)- Instagram: siwi_youth (https://www.instagram.com/siwi_youth/)- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stockholm-international-water-institute/Pressekontakt:Jens BerggrenCommunications DirectorSIWIpress@siwi.org+46(0)720-50-6051Original-Content von: SIWI - The Stockholm International Water Institute, übermittelt durch news aktuell