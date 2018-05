Entscheidungsfreiheit statt Erwartungsdruck - so klappt die Studienwahl / ISM-Expertin gibt Tipps für die Studienorientierung

Köln (ots) - Mit der letzten Prüfung geht für Abiturienten eingroßer Lebensabschnitt zu Ende. Zwischen Lernstress und Abschlussballwird dabei eine wichtige Entscheidung gern aufgeschoben: Was kommtdanach? Durch jahrelange Erfahrung aus Workshops mit Abiturientenkennt Diplompsychologin und ISM-Professorin Dr. Charlotte Malycha dieProblematik und gibt Tipps für eine Entscheidungsfindung ohne Frust.Fang bei dir selbst an!"Es lohnt sich, zunächst eine Übersicht über die eigenen Talenteund Fertigkeiten zu erstellen", erklärt Malycha. "Neben diesenEigenschaften zählen auch die eigenen Interessen und Werte. Was istmir wichtig? Auf was kann ich nicht verzichten?" Im nächsten Schrittkönnen auch Eltern und Freunde helfen, die eigene Einschätzung zuerweitern. Gerade die Stärken sind für andere Personen leichter zuerkennen. Auch Online-Portale mit Persönlichkeitstests undBerufsvorstellungen können bei der Orientierung helfen.Schließt euch zusammen!Unsicherheit gibt niemand gern zu - besonders nicht vor denMitschülern, die alle schon genau wissen, wohin es nach dem Abi gehensoll. Das täuscht aber meist, weiß Malycha: "Im Grunde geht es allengleich, aber nur wenige sprechen offen darüber. Dabei wäre eshilfreich, sich mit anderen zusammenzuschließen, die in eine ähnlicheRichtung möchten. Man kann sich gegenseitig unterstützen, indem manInfos austauscht, gemeinsam recherchiert und sich auch dieHochschulen gemeinsam ansieht."Deine Meinung ist die wichtigste!Ob Lehrer, Eltern oder Freunde - gerade in der Schulzeit gibt esviele Einflüsse von außen, an denen sich Schüler orientieren. "Vielesuchen nach dem, was auch gesellschaftlich gut angesehen ist. DenSchülern ist oft nicht bewusst, dass ihre Meinung Wert hat und sieihrem eigenen Urteil vertrauen können", so Malycha. "Wirklichglücklich im Studium und im Job kann ich aber nur werden, wenn esnicht von außen vorgegeben ist, sondern tatsächlich zu mir passt."Genieß die Entscheidungsfreiheit!Der hohe Erwartungsdruck lässt die Beschäftigung mit derStudienwahl oft zum Muss werden. Abiturienten sollten aber nichtvergessen, dass sie zum ersten Mal wirklich selbst entscheidenkönnen, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Und: Auch dieseEntscheidung ist nicht in Stein gemeißelt. "Es ist immer möglich,sich umzuorientieren und eine andere Richtung einzuschlagen",beruhigt Malycha. "Auf dem Weg ins Berufsleben werden sich immerGabelungen auftun, an denen man erneut wählen kann."Um bei der Studienwahl zu helfen, bietet die ISM regelmäßig denWorkshop "Management erleben" an, in dem Bachelor-Interessenten durchProbevorlesungen und den Austausch mit aktuellen Studierenden eineVorstellung der Studiengänge bekommen. In kleinen Gruppen könnenaußerdem Kompetenzen, Interessen und Zukunftsplanungen besprochenwerden. Weitere Informationen zum Workshop finden sich unterhttps://www.ism.de/anmeldung-workshop-management-bachelorHintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle.Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München,Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privatenHochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchsfür international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten,anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge derISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus.Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wieintegrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell