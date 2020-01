Vor Entscheidung zur Organspende: Brief an alle Abgeordneten

Düsseldorf (ots) - Die Gegner einer Widerspruchslösung bei der Organspende habeneinen Brief an alle Abgeordneten verfasst, in dem sie für ihren Gesetzentwurfzur "Stärkung der Entscheidungsbereitschaft" werben: "Niemand von uns kann genauwissen, welche Folgen eine Widerspruchsregelung für unsere Gesellschaft hat",heißt es in dem Schreiben, das am Montag verschickt werden soll und derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) vorliegt. Unterschrieben haben denBrief sieben Abgeordnete von Union, SPD, Grünen und FDP, darunter die frühereGesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). "Wir sollten aber bei all denPatientinnen und Patienten, die sich mit der Einführung der Widerspruchsregelungmehr Spenderorgane versprechen, keine falschen Hoffnungen wecken", heißt es indem vierseitigen Schreiben weiter. Die Abgeordneten erklären auch, essolle der Weg der Vertrauensschaffung, Stärkung der Beratung und Aufklärungsowie der Verbesserung der Organisation und Transparenz in den Krankenhäusernweitergegangen werden. "Es wäre ein Fehler, die Widerspruchsregelungeinzuführen", betonte Kirsten Kappert-Gonther von der Grünen-Fraktion, die denBrief ebenfalls unterzeichnet hat. Sie mahnte: "Grundsätzlich bedeutetSchweigen nicht Zustimmung." Es könne sein, dass es jemand einfach nichtgeschafft hat zu widersprechen. Dann sei es nicht vertretbar, dass diesemMenschen Organe entnommen würden. Der Bundestag will am Donnerstag über diekonkurrierenden Gesetzentwürfe zur Organspende abstimmen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4489047OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell