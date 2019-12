Entscheidung zum Integrationsgesetz: CSU-Fraktion sieht Konzept und Gesetzeszweck bestätigt

München (ots) - Nach der heutigen Entscheidung des BayerischenVerfassungsgerichtshofes zum Integrationsgesetz sieht die CSU-Fraktion ihrKonzept der Integration bestätigt: Insbesondere die in der Präambel des Gesetzesdargestellte Leitkultur und Ziele der Integration wurden von den Richtern wieerwartet als verfassungsgemäß eingestuft. Außerdem bestätigten die Richter, dassder Freistaat sehr wohl die gesetzgeberische Kompetenz hat, Integration zuregeln und ihr einen Rahmen zu geben.Dazu erklärt der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion Tobias Reiß:"Der Verfassungsgerichtshof hat das Integrationsgesetz in seinen wesentlichenTeilen für verfassungskonform erklärt. Der bayerische Weg, Integration zufördern, aber auch den Respekt vor unserer Werteordnung einzufordern - diesesgegenseitige Miteinander wurde vom Verfassungsgerichtshof klar bestätigt.""Für uns ist entscheidend, dass der von Grünen und SPD in den vergangenen Jahrenimmer wieder in Frage gestellte Begriff der Leitkultur verfassungsrechtlich inkeinster Weise beanstandet wurde. Für uns steht fest, dass die Leitkultur alsgesamtgesellschaftlicher Konsens weiterhin das Fundament unsererIntegrationspolitik sein wird und muss. Damit sind die Grünen mit ihremMulti-Kulti-Ansatz und ihrem Bestreben, das Gesetz insgesamt zu kippen,gescheitert.""Die Tatsache, dass insgesamt nur zweieinhalb Artikel kritisch gesehen wurden,bestätigt uns, dass unser Weg der Integration der Richtige ist. Die vom Gerichtbemängelten Details werden von uns geprüft und entsprechend überarbeitet."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53955/4457552OTS: CSU-Fraktion im Bayerischen LandtagOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell