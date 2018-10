Entscheidung über Siemens-Innovationscampus wird Mittwoch verkündet

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Entscheidung über den Standort für den von Siemens geplanten Innovationscampus soll an diesem Mittwoch bekanntgegeben werden.



Das teilte ein Siemens-Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit. Am Mittwoch um 9.00 Uhr sei eine Pressekonferenz in Berlin geplant, an der auch Vorstandschef Joe Kaeser und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) teilnehmen würden.

Der Campus ist mit einer Investition von bis zu 600 Millionen Euro verbunden. Die Entscheidung, die letztlich der Aufsichtsrat zu treffen hatte, drehte sich um die Frage, ob Berlin direkt den Zuschlag bekommt oder der Campus-Standort mit Hilfe einer internationalen Ausschreibung bestimmt wird./brd/DP/nas