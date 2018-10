Entscheidung gefallen: Zweites Marinemusikkorps wird aufgestellt! (FOTO)

Rostock (ots) -Vier Jahre nach der Auflösung des Marinemusikkorps "Nordsee"bekommt Wilhelmshaven wieder ein vollwertiges Musikkorps.Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause (62),begrüßt diese Entscheidung: "Ich bin sehr dankbar für dieseEntscheidung! Das Auslaufen unserer Schiffe zu Einsätzen, besondersaber ihre glückliche Rückkehr, wird für die Frauen und Männer derMarine durch Musik zu einem sehr emotionalen Moment. Das machtGänsehaut." Solche Momente seien es dann auch, die die Motivationsteigern. Schließlich sei der Empfang im Heimathafen mit Musik einstarkes Signal der Wertschätzung für das Engagement und dieProfessionalität der Besatzungen, so Krause weiter. Zudem sei dieWiederaufstellung des Marinemusikkorps in Wilhelmshaven ein weiteressichtbares Zeichen für den Aufschwung der Bundeswehr und der Marine.Die militärmusikalische Begleitung stärkt die emotionale Bindungder Besatzungsmitglieder wie auch deren Familienangehörigen an dieStreitkräfte und trägt damit wesentlich zur Attraktivität desBerufsbildes Marinesoldat bei.Ein zweites Marinemusikkorps sorgt für eine große Entlastung fürdas bestehende Marinemusikkorps in Kiel. Es ist eine weiterewesentliche Ressource, um die Belange der Marine im Rahmen derÖffentlichkeitsarbeit noch stärker in die Gesellschaft zutransportieren.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51520/51521/51522E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell