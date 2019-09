Entscheidung der US-Notenbank: Weitere Zinssenkung erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed entscheidet am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) über die Höhe des Leitzinses.



Investoren erwarteten mehrheitlich eine erneute Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Die Zentralbank will damit Analysten zufolge einen drohenden Konjunktureinbruch verhindern. Bei ihrer letzten Sitzung Ende Juli hatte die Fed den Leitzins bereits in gleichem Maße auf die Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent reduziert.

Die US-Wirtschaft wächst bereits seit zehn Jahren. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist weiter niedrig, das Wachstum hat sich allerdings zuletzt abgeschwächt. Inzwischen mehren sich die Warnsignale. Der von Präsident Donald Trump angezettelte Handelskrieg mit China lastet auf der Konjunktur. Firmen fahren Investitionen zurück, Investoren sind nervös.

Notenbankchef Jerome Powell hielt sich vor der Sitzung in seinen öffentlichen Äußerungen bedeckt: Er deutete keine konkreten Zinsschritte an, er sagte aber auch nichts, was die Erwartung der Märkte nach einer weiteren Zinssenkung erschüttert hätte./jbz/DP/jkr