Die Entscheidung: Südkorea - Deutschland live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Mit dem "Last-Minute-Sieg" gegen Schweden hat die DFB-Auswahl dieTür zur WM-Finalrunde wieder ein Stück weit geöffnet. Ein deutlicherSieg gegen Südkorea im letzten Gruppenspiel am Mittwoch, 27. Juni2018, könnte für Klarheit sorgen. Das ZDF überträgt das Spiel live ab16.00 Uhr. Kommentator in der Arena von Kasan ist Béla Réthy. DasParallelspiel Mexiko gegen Schweden steht ebenfalls ab 16.00 Uhr liveauf dem Programm von ZDFinfo. Live-Reporterin im Zentralstadion vonJekaterinburg ist Claudia Neumann.Auch in den beiden für 20.00 Uhr angesetzten Abendspielen desTages in der Vorrundengruppe E geht es um den Einzug insAchtelfinale. Mit Brasilien, der Schweiz und Serbien können sich nochdrei Mannschaften Hoffnungen auf das Weiterkommen machen. Das ZDFüberträgt das Match Serbien gegen Brasilien live aus Moskau.Kommentator ist Oliver Schmidt. Zeitgleich meldet sich Live-ReporterMartin Schneider aus dem Stadion von Nischni Nowgorod, wo er fürZDFinfo das Parallelspiel Schweiz gegen Costa Rica kommentieren wird.Oliver Welke führt die ZDF-Zuschauer zusammen mit den ExpertenOliver Kahn und Christoph Kramer ab 15.00 Uhr durch den siebtenZDF-WM-Tag. Am Abend übernimmt Moderator Jochen Breyer. ZurSpielanalyse steht Holger Stanislawski bereit, KatrinMüller-Hohenstein meldet sich mit Stimmen zum deutschen Spiel ausKasan. Highlights, Analysen und Interviews sowie Zusammenfassungenaller Spiele gibt es ab 22.00 Uhr bei "ZDF WM live".https://presseportal.zdf.de/pm/die-fifa-fussball-wm-2018-live-im-zdf/https://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell