Die Entscheidung in Europas Fußball: #decisiondays auf DAZN

München (ots) -- Wer wird Meister? Wer spielt international? Und: Wer mussabsteigen? Die #decisiondays in Europas Top-Fußball-Ligen live &exklusiv auf DAZN- Die erste Meisterschaftsentscheidung in Europa ist bereits amkommenden Spieltag möglich- Der erste Schlager der #decisiondays ist das Duell um dieChampions League Plätze zwischen Manchester City und dem FCLiverpool am Sonntag ab 17:30 Uhr auf DAZNAnstoß zur spannendsten Zeit in den großen europäischenFußball-Ligen. Im Frühling fallen europaweit die großenEntscheidungen in den Fußball-Stadien: Wer holt sich denMeistertitel, wer kann sich für die Champions League qualifizierenund welche Mannschaften müssen den bitteren Gang in eine tiefere Ligaantreten. Die kommenden Wochen sind die alles entscheidenden#decisiondays im Fußball und auf DAZN erleben die Fans alle wichtigenMomente live und exklusiv.Moritz VOLZ, ehemaliger Premier League Profi & Fußball-Experte beiDAZN ist schon gespannt: "Jetzt kommen auf DAZN genau die Spiele,denen jeder Profi entgegenfiebert: Die sogenannte "Squeaky Bum Time"!Das Ziel so nahe vor Augen macht jedes Tor doppelt wertvoll, jedenFehler um vieles schlimmer. Ich freue mich besonders auf das Rennenum die Champions League Plätze in der Premier League und auf dieEntscheidung im spanischen Fußball. Barcelona & Real dürfen sichkeinen Fehler mehr erlauben, um im "El Clásico" die Chance zu habenim direkten Duell die Meisterschaft der LaLiga zu entscheiden."Die erste mögliche Meisterschaftsentscheidung am kommendenWochenende auf DAZNGanz schnell könnte es in der Scottish Premiership gehen. Dortlautet die Frage in erster Linie nicht "Wer wird Meister?", sonderneher "Wann wird Celtic Glasgow Meister?" Der Traditionsclub kannbereits dieses Wochenende die Meisterschaft perfekt machen. VerliertVerfolger Aberdeen gegen Heart of Midlothian (Samstag ab 13:15 Uhrauf DAZN), könnte Celtic am Tag danach mit einem Auswärtssieg gegenDundee (Sonntag ab 13:30 Uhr auf DAZN) als erster europäischerMeister der Saison feststehen.DAZN zeigt den Schlager Manchester City gegen LiverpoolAuch in der Premier League ist der Kampf um den Titel eine rechtklare Sache - Chelsea marschiert vorne weg. Dahinter kämpfen abergleich mehrere Spitzenclubs um ihren Platz in der Champions League.Am Sonntag steigt das Duell der besonderen Coaches: Pep Guardiolaempfängt mit Manchester City Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Imersten Aufeinandertreffen hatte der Spanier mit seinem Team dasNachsehen und musste sich den Reds 0:1 geschlagen geben. Anpfiff istam Sonntag ab 17:30 Uhr, kommentiert wird das Spiel von MarcoHagemann gemeinsam mit Experten Helge Payer. Moderator ist AlexSchlüter.Mit DAZN hautnah im Kopf-an-Kopf-Rennen um den spanischen TiteldabeiVöllig offen ist das Titelrennen noch in LaLiga. Die beidenTop-Favoriten FC Barcelona und Real Madrid dürfen sich keinenAusrutscher mehr erlauben, um am 23. April im direkten Duell - dem ElClásico - die Möglichkeit zur Vorentscheidung in der Meisterschaft zuhaben. Bis dahin gilt es aber noch einige Hürden zu meistern. AufDAZN erleben Fans Athletic Bilbao gegen Real Madrid (Samstag ab 16:15Uhr) und FC Barcelona gegen Valencia live und exklusiv (Sonntag ab20:45 Uhr).