Entscheidung in der EHF Champions League: Der letzte Spieltag der Gruppenphase ab Mittwoch live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der Doppelpack am Mittwochabend mit Flensburg - Schaffhausen undRhein-Neckar Löwen - Szeged ab 18.00 Uhr live- Veszprem - Flensburg am Samstagabend, Kiel bei PSG amSonntagabend live- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket können Handballfans auch ohnelange Vertragsbindung bei allen Begegnungen der deutschen Teamslive dabei sein- Die Highlights des 14. Spieltags am Sonntag um 21.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD7. März 2017 - Ein letztes Mal kämpfen die deutschen Mannschaftenam ab Mittwoch um Punkte und die bestmögliche Ausgangsposition, bevorin zwei Wochen die K.-o.-Phase der EHF Champions League startet.Bevor jedoch der 14. Spieltag beginnt, trifft die SGFlensburg-Handewitt am Mittwochabend in einem Nachholspiel des 9.Spieltags auf die Kadetten Schaffhausen. Ab 18.00 Uhr berichtenChristina Rann und Sky Experte Heiner Brand sowie die KommentatorenKarsten Petrzika und Henning Fritz aus der Flens-Arena.Mit einem Sieg gegen den Schweizer Meister lägen die Flensburgernur noch einen Punkt hinter Veszprem und könnten am Samstag mit einemSieg bei den Ungarn Gruppenplatz drei perfekt machen. KarstenPetrzika und Frank von Behren melden sich am Samstag ab 17.15 Uhr vondieser Partie.Die Rhein-Neckar Löwen beenden die Gruppenphase bereits amMittwoch. Direkt im Anschluss an das Spiel der Flensburger meldetsich Heiko Mallwitz um 20.15 Uhr mit der Partie der Löwen gegen PickSzeged. Mit einem Sieg würde der Deutsche Meister zumindestvorübergehend auf Platz eins vorrücken und noch vom Gruppensiegträumen - eine Niederlage hingegen würde so gut wie sicher den Sturzauf Rang vier und damit höchstwahrscheinlich ein deutschesAchtelfinale gegen den THW Kiel bedeuten.Im letzten Spiel der Gruppenphase tritt am Sonntagabend der THWKiel in Paris an. Karsten Petrzika und Martin Schwalb berichten ab16.45 Uhr live.Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein MitSky Ticket (skyticket.de)können auch alle Handballfans, die keine SkyKunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohneVertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietetSky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die Highlights des Spieltags frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich aus der Königsklasse desHandballs. Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender zeigt ab sofort ein halbstündigesMagazin mit den Highlights des jeweils zurückliegenden Spieltags. DieHöhepunkte des 13. Spieltags sind am Sonntag, 5.3. um 21..45 Uhr zusehen. Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV unddamit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit,Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. AusführlicheInformationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind untersky.de/skysportnewshd abrufbar.Der Abschluss der Gruppenphase der EHF Champions League live beiSky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Mittwoch:18.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Kadetten Schaffhausen auf SkySport 2 HD (Nachholspiel 9. Spieltag) Kommentator: Karsten Petrzika,Co-Kommentator: Henning Fritz Moderatorin: Christina Rann, SkyExperte: Heiner Brand20.15 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Pick Szeged auf Sky Sport 2 HDKommentator: Heiko MallwitzSamstag:17.15 Uhr: Telekom Veszprem - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport2 HD Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Frank von BehrenSonntag:16.45 Uhr: Paris Saint-Germain - THW Kiel auf Sky Sport 2 HDKommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin SchwalbÜber Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Pressekontakt:Sky Deutschland GmbHThomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell