Entscheidung im Bernabéu-Stadion: Real - Bayern live im ZDF (FOTO)

Tag der Arbeit für den FC Bayern München: Am Dienstag, 1. Mai2018, tritt der Deutsche Meister zum Halbfinal-Rückspiel in der UEFAChampions League bei Real Madrid an. Das ZDF überträgt die Partielive ab 20.15 Uhr. Für Moderation und Analyse stehen Jochen Breyerund Experte Oliver Kahn bereit, Live-Reporter ist Oliver Schmidt.Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel muss das Team von Trainer JuppHeynckes im Bernabéu-Stadion voll auf Sieg spielen, soll der Traumvom Finale oder gar dem zweiten Triple erhalten bleiben.