Entscheidende Abstimmung über Wahl von Pedro Sánchez begonnen

MADRID (dpa-AFX) - Im spanischen Parlament hat am Dienstag die zweite und entscheidende Abstimmung über die Wahl von Pedro Sánchez zum Ministerpräsidenten begonnen.



Es wird damit gerechnet, dass der Sozialist das Votum, bei dem eine einfache Mehrheit ausreicht, mit sehr knappem Vorsprung gewinnt. Die erste Abstimmung am Sonntag hatte er verloren. Dabei war noch eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen nötig. Setzt Sánchez sich nun durch, wäre die lange politische Blockade in Madrid vorerst beendet und Spanien hätte nach zwei Parlamentsneuwahlen 2019 erstmals wieder eine reguläre Regierung. Sánchez ist seit vergangenem Frühjahr nur geschäftsführend im Amt.