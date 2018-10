Entrepreneurial Co-Creation Summit (ECCS) etabliert sich als Gemeinschaft zur Beschleunigung der digitalen Transformation Europas

Berlin (ots) - Der Entrepreneurial Co-Creation Summit (ECCS), derletzte Woche in Berlin stattfand und mehr als 100 internationalehochkarätige und zukunftsorientierte Führungskräfte zusammenbrachte,etabliert sich als federführende Gemeinschaft, um die digitaleTransformation Europas voranzutreiben. Der ECCS wurde von FACTOR10,dem unabhängigen Company Builder, ausgerichtet und vereintVorstandsmitglieder etablierter Unternehmen (UBS, Microsoft, DeutscheBahn, SKODA, OSRAM Continental), Serial-Tech-Unternehmern (FlixBus,Delivery Hero, Thermondo), Familienunternehmern (Reimann undRhomberg), Politikern (Europäische Kommission) und Investoren (3i,Lakestar, Holtzbrinck).Die ECCS Gemeinschaft sieht eine große Chance für Europa, weltweiterfolgreiche "Einhörner" mit einem neuen europäischen Geschäftsmodellaufzubauen, das auf Co-Creation und partnerschaftlicherZusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen, Tech-Entrepreneurs,Investoren und der öffentlichen Hand durchsetzt. Co-Creationermöglicht es, schnell wachsende Digitalunternehmen undleistungsfähige Plattformen aufzubauen, die Europa langfristig Erfolgim digitalen Wettbewerb versprechen."Entrepreneurial Co-Creation ermöglicht es etabliertenUnternehmen, das vollständige Potential ihrer Innovationskraft zuentfalten und digitale Unternehmen und Plattformen aufzubauen, dieIndustrien nachhaltig verändern. Traditionellen Unternehmen wirdInnovation geboten und digitale Kompetenzen werden intern aktiviert",sagte Felix Staeritz, Gründer und CEO von FACTOR10. "EntstehendeUnternehmen schaffen neue Arbeitsplätze in Europa und können somitder digitalen Talentflucht entgegenwirken. Darüber hinaus kann diesesMusterkonzept in ganz Europa reproduziert werden und fördert so eineeuropäische digitale Wirtschaft, die mit den USA und Asienkonkurrieren kann."FACTOR10 setzt sein 'Entrepreneurial Co-Creation'-Konzept bereitserfolgreich um. 2017 gründete FACTOR10 gemeinsam mit Vattenfall, einsder führenden Energiekonzerne Europas, das SoftwareunternehmenSolytic, welches die Analyse und automatisierte Überwachung vonSolaranlagen durchführt.Die vollständige Pressemitteilung können Sie hier weiterlesen:http://ots.de/P9ZEO5Pressekontakt:Lidia FabianFACTOR10lidia.fabian@factor10.ioTel: +49 177 75 47 205Original-Content von: FACTOR10, übermittelt durch news aktuell