Entravision Communications: Anleger dürfen gespannt sein!

Entravision Communications weist zum 23.07.2018 einen Kurs von 4,7 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Rundfunk" geführt.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Entravision Communications auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Analysteneinschätzung: Entravision Communications erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Entravision Communications vor. Entravision Communications erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

