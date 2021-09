Entourage Health Corp-Aktie: Startet den Handel unter neuem Tickersymbol!

Ein kanadischer Hersteller und Vertreiber von Cannabisprodukten und -marken Entourage Health Corp.(ehemals WeedMD Inc.) (TSXV:ENTG) (OTCQX:ETRGF) (OTCQX:WDDMF) (FSE:4WE) gab am Mittwoch bekannt , dass sich das Tickersymbol des OTCQX-Marktes für die Stammaktien des Unternehmens mit der Markteröffnung am 1. September 2021 von “WDDMF” in “ETRGF” ändern wird.

