Entlastung für Rücken und Gelenke: Ergonomische Spezialmatten am Steharbeitsplatz (FOTO)

Bremervörde (ots) -In Deutschland haben rund 16,5 Millionen Menschen einen Beruf, indem sie teilweise oder sogar ganztätig im Stehen arbeiten müssen -eine einseitige Haltung, die langfristig zu gesundheitlichenBeschwerden führen kann. Um die Belastung am Steharbeitsplatz zukompensieren, sind Hilfsmittel wie ergonomische Arbeitsplatzmattenvon ERGOLASTEC® sinnvoll. Sie entlasten Rücken und Gelenke. ErsteProdukte wurden jetzt für ihre dämpfenden und entlastendenEigenschaften mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. ausgezeichnet.Arbeiter in der Industrie oder Verkäufer, Bäcker und Friseurehaben eines gemeinsam: Sie verbringen ihren Arbeitstag zu großenTeilen im Stehen. Für den menschlichen Körper, der auf ein Leben inBewegung ausgerichtet ist, ist dies eine widernatürliche Haltung;schwere Beine und Gelenkprobleme sind häufige Folgen. Und auch dieRückenmuskulatur wird durch die einseitige Belastung beeinträchtigt.Sie ermüdet schneller und kann dann die Wirbelsäule nicht mehrausreichend stabilisieren, was zu schmerzhaften Verspannungen führenkann.Einseitige Belastung kompensieren durch ERGOLASTEC® GummimattenDie Aktion Gesunder Rücken rät zu regelmäßigen Bewegungseinheiten,um das stundenlange Stehen zu kompensieren. Wer im Stehen arbeitet,sollte demnach jede Gelegenheit nutzen, zwischendurch ein paarSchritte zu gehen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und dieMuskeln zu lockern. Am Steharbeitsplatz selbst trägt dieAGR-zertifizierte Spezialmatte ERGOLASTEC® von KRAIBURG dazu bei,dass Gelenke und Wirbelsäule entlastet werden. Sie verfügt über einebesondere Oberflächenstruktur, die zu fortlaufendenAusgleichsbewegungen anregt. Dies reduziert den einseitigen Druck aufdie Bandscheiben und sorgt für eine ausgeglichene Belastung derRückenmuskulatur: Die Wirbelsäule wird stabilisiert. Durch diedämpfenden Eigenschaften der ergonomischen Gummimatte werden Druck-und Stoßbelastungen abgefedert, ohne dass die Standfestigkeitbeeinträchtigt wird. Zudem regt der elastische Untergrund dieDurchblutung an, was Ermüdungserscheinungen in Füßen, Beinen undRücken vorbeugt.Für die Auszeichnung mit dem AGR-Gütesiegel mussten dieERGOLASTEC® Arbeitsplatzmatten von KRAIBURG neben ihrenstoßdämpfenden und elastischen Eigenschaften noch weitere wichtigeKriterien erfüllen: Eine rutschfeste Oberfläche, schwereEntflammbarkeit, UV-Beständigkeit, Wasserfestigkeit sowie dieResistenz gegen viele Fette, Öle und weitere chemische Substanzensorgen für maximale Sicherheit am Steharbeitsplatz und eineLanglebigkeit der Matte. Die Oberflächenstruktur fördert die bewussteWahrnehmung von Rändern und die Höhe muss so gewählt sein, dass eineStolpergefahr vermieden wird. Zuletzt muss gewährleistet sein, dassdie Knie bei Dreh- und Gehbewegungen auf der Arbeitsplatzmatte nichtzusätzlich belastet werden. Weitere Informationen unter:www.agr-ev.de/arbeitsplatzmattenÜber die AGRDie Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. arbeitet seit über 20Jahren daran, ein Bewusstsein für die Bedeutung rückengerechterVerhältnisse zu schaffen. Eine wichtige Entscheidungshilfe fürVerbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar.Alltagsgegenstände, die von unabhängigen medizinischen Gremien alsbesonders rückenfreundlich eingestuft werden, können mit demrenommierten Siegel ausgezeichnet werden.Weiterführendes Informationsmaterial und einen Überblick überaktuelle Broschüren und Bücher finden Sie online unterwww.agr-ev.de/patientenmedienPressekontakt:Aktion Gesunder Rücken e. V:Tanja CordesTel: +49 (4761) 926358315E-Mail: tanja.cordes@agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder R?cken e. V., übermittelt durch news aktuell