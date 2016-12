Entlastung für Notaufnahmen und ärztliche Bereitschaftsdienste / Erster deutscher Triage-Service: Allianz Worldwide Partners kooperiert mit Praxisnetzwerk GO IN (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

München (ots) -In Ingolstadt ist der erste regionale Triage Service inDeutschland gestartet. Allianz Worldwide Partners (AWP) bietetgemeinsam mit dem Praxisnetzwerk GO IN telefonische Beratung beimedizinischen Notfällen. Das Praxisnetz GO IN ist ein Zusammenschluss430 niedergelassener Ärzte aller Fachrichtungen aus Ingolstadt undUmgebung. Die medizinische Assistance von AWP steht dabei denPatienten rund um die Uhr zur Verfügung und gibt ihnen kostenfreieEmpfehlungen. Treten beispielsweise nachts plötzlich Bauchschmerzenauf und der Hausarzt ist nicht zu erreichen, kann der medizinischeExperte von AWP einschätzen, ob eine Aufnahme in der Notambulanz oderein Bereitschaftsarzt notwendig ist oder ein Besuch am nächsten Tagbeim Fach- oder Hausarzt ausreicht. Ziel ist dabei, eine effizienteund zeitnahe Lösung für die Patienten zu bieten sowie dieNotaufnahmen und ärztlichen Bereitschaftsdienste zu entlasten.Beste Patientenbetreuung und Entlastung der NotaufnahmenDas Team von AWP unterstützt bei GOINakut die Anrufer, indem eseine Empfehlung zur Vorgehensweise bei Beschwerden liefert. Einwissenschaftlich validierter Fragebogen hilft dabei, die Situationrichtig einzuschätzen.GOINakut ermöglicht mit seinem Dienst, Patienten 24 Stunden am Tageinen kompetenten Ansprechpartner bereitzustellen, der beiErkrankungen eine erste Orientierung gibt: Die Beratung hilft bei derBeurteilung, wie dringend ein Patientenfall ist und welche Maßnahmenerforderlich sind. "Dadurch kann die Auslastung in Notaufnahmen,Bereitschaftspraxen oder Krankenhäusern einfacher koordiniert werdenund wir optimieren die medizinische Versorgung" erklärt Olaf Nink,CSO der AWP Service Deutschland GmbH und ergänzt: "Durch diesenService verbessern wir die Betreuung der Patienten: Indem wir 24/7verfügbar sind, können wir ihnen mehr Sicherheit geben und siekompetent betreuen".Der telefonische Kontakt hat hierbei eine rein beratende Funktion:Der Triage Service erstellt keine Diagnosen, bei Notfällen undlebensbedrohlichen Situationen sollen Patienten weiterhin direkt denNotruf 112 direkt wählen.Um den Service von AWP zu nutzen, müssen die Patienten sicheinfach vorab online, per App oder schriftlich registrieren und eineEinwilligungserklärung abgeben.Erster TestlaufIn Ingolstadt wird GOINakut zunächst als Pilot-Projekt erprobt.Der Fokus von AWP liegt dabei neben dem Service, auf der Resonanz amMarkt sowie auf dem Effekt des Projekts auf die lokale medizinischeInfrastruktur. Positive Ergebnisse erzielten ähnliche Projektebereits in England, Dänemark und der Schweiz. In der Folge soll derTriage Service auf weitere Regionen ausgeweitet werden. ZusätzlicheInformationen zu GOINakut gibt es unter www.goinakut.dePressekontakt:Andreas SchneiderUnternehmenskommunikationAWP P&C S.A., Niederlassung für DeutschlandTelefon: (089) 26 20 83 - 4241Fax: (089) 26 20 83 - 554241E-Mail: presse-awp@allianz.comBahnhofstraße 1685609 AschheimDaniela LauxServiceplan Public RelationsTelefon: (089) 2050-4159Fax: (089) 2050-604159E-Mail: d.laux@serviceplan.comHaus der KommunikationBrienner Straße 45 a-d80333 MünchenOriginal-Content von: Allianz Global Assistance, übermittelt durch news aktuell