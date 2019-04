"Entjungferung" in der Hausboot-Kombüse: "Sweet & Easy - Enie backt" mit Riccardo Simonetti am Samstag, 27. April 2019, um 17 Uhr auf sixx (FOTO)

Unterföhring (ots) -Riccardo Simonetti ist noch Jungfrau - zumindest am Backofen. Davonwusste sixx-Backexpertin Enie van de Meiklokjes zwar nichts, als sieihn in ihre Hausboot-Kombüse eingeladen hat, aber sie ist natürlichgenau die Richtige, um mit dem Blogger und Moderator seinen erstenWaffelteig zuzubereiten. "Ich schenke dir meineKoch-Jungfräulichkeit", sagt Riccardo feierlich. Von Beginn an zeigter sich backbegeistert: "Oh mein Gott, Mama, guck mal, ich backe",ruft er in die Kamera. Und sein erstes getrenntes Ei löst einenechten Gefühlsausbruch aus: "Das ist so cool! Das ist fast sobedeutsam wie der Moment, in dem ich gelernt habe, wie man Flaschenmit einem Feuerzeug öffnet." Ob man die Liebe bei der Zubereitung derBobble-Waffeln später auch schmecken kann?Für die neuen Folgen von "Sweet & Easy" zieht es Enie raus ins Grüne.Bei ihrer Grillparty gibt's Pizza vom Rost und ihre Backstube tauschtsie gegen eine wunderschöne Hausboot-Kombüse, in der sie nicht nurRiccardo Simonetti besucht.Das Rezept und weitere Back-Hacks gibt's ab Samstag, 27. April 2019,um 17:00 Uhr auf sixx und unter www.sixx.de/tv/enie-backt.Produziert wird "Sweet & Easy - Enie backt" seit 2012 von DEF MediaGmbH.Der Back-Samstag mit Enie auf sixx ab Samstag, 27. April 2019:14:25 Uhr "Das große Backen" (WH)16:30 Uhr "Sweet & Easy - Enie backt" (WH)17:00 Uhr "Sweet & Easy - Enie backt" (neue Folgen)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHSandra ScholzKommunikation / PR Factual & SportsTel. +49 89 9507-1121Sandra.Scholz@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTelefon +49/89/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell