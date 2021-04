Enthusiast Gaming Aktie: Der NASDAQ ist das Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Eines der größten esports-Gaming-Unternehmen der Welt steht kurz vor dem Uplisting an einer großen US-Börse.

Enthusiast Gaming Holdings Inc (OTC:ENGMF) wird derzeit in Kanada und als OTC-Aktie in den USA gehandelt. Die Pläne für ein Uplisting an der Nasdaq wurden am Donnerstagmorgen eingereicht.

„Obwohl wir ein sehr globales Unternehmen sind, bleiben die USA unsere wichtigste Publikums- und Einnahmequelle. Natürlich ist eine US-Registrierung ein ...



