Enthüllung der weltweit größten Silberprägung in Gedenken an Karl Marx am 05. Mai

Berlin (ots) - Es macht große Denker aus, dass ihre Thesen Fragenund Kritik aufwerfen und sie damit die Welt verändern. Karl Marx wareiner von ihnen: Mit seinem 2.200 Seiten umfassenden Werk "DasKapital" hat Marx das Verständnis von gesellschaftspolitischenZusammenhängen maßgeblich beeinflusst.Anlässlich des 200. Geburtstages von Marx am 5. Mai 2018 hat dieStaatliche Münze Berlin die größte Silberprägung der Welt aufgelegt:50,42 mm Dicke, 400 mm Durchmesser und 2000 Unzen (62,2 kg) Gewichtmisst das beeindruckende Glanzstück und besitzt einen Verkaufswertvon rund 100.000 Euro. Die philoro EDELMETALLE GmbH, Experte fürVeranlagung, Lagerung sowie An- und Verkauf von Edelmetallen, wirddie Gedenkprägung am 5. Mai 2018 offiziell enthüllen. Bereits am 4.Mai um 11 Uhr sind Journalisten zur Enthüllung der Silberprägung beieiner Pressekonferenz am Leipziger Platz 1 in Berlin herzlicheingeladen.Zur Präsentation der Gedenkmedaille am 5. Mai bekommt jederBesucher eine Sonderprägung geschenkt, die eigens für die Eröffnunggestaltet wurde. Es besteht die Möglichkeit, sich an einerPrägemaschine selbst einen kleinen Silberbarren mit dem Motiv "200.Geburtstag Karl Marx" als Erinnerung an den weltberühmten Theoretikeraus Trier zu prägen. Ab 10.00 Uhr haben Besucher zudem kostenlosenZutritt zu einer exklusiven Ausstellung in einem neu gestaltetenVerkaufsraum, wo die philoro EDELMETALLE neben der größtenSilbergedenkprägung der Welt die neuesten Münzen und Medaillen ausdem Sortiment der Staatlichen Münze Berlin präsentiert. "Es ist einegroßartige Geste, dass sich die Staatliche Münze Berlin dazuentschlossen hat, die Marx-Münze nicht in einem Museum auszustellen,sondern an einem Ort, an dem sie jedermann gratis zugänglich ist",sagt Christian Brenner, Geschäftsführer der philoro EDELMETALLE.Die Fertigungen der Staatlichen Münze Berlin können hier ab dem05. Mai 2018 erworben werden. "Wir sind sehr froh, mit der Firmaphiloro einen kompetenten Partner gefunden zu haben, und unsereProdukte an so einem historischen Standort - quasi am Verlauf derehemaligen Mauer - präsentieren zu können", erklärt Andreas Schikora,Leiter der Staatlichen Münze Berlin anlässlich der Vorstellung der"shop-in-shop"-Kooperation mit philoro EDELMETALLE GmbH.Präsentation und offizielle Enthüllung:Pressekonferenz: Freitag, 4. Mai, um 11.00 UhrAusstellungseröffnung: Samstag, 5. Mai, ab 10 UhrOrt: philoro EDELMETALLE GmbH, Leipziger Platz 1, 10117 Berlin,DeutschlandÜber philoro EDELMETALLE GmbHphiloro EDELMETALLE GmbH zählt zu den führenden Anbietern für denHandel von Edelmetallen im europäischen Raum und verfügt über einFilialnetz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz.Die Dienstleistungen umfassen das gesamte Spektrum der Veranlagung inEdelmetalle vom An- und Verkauf über Lagerung sowie die persönlicheBeratung für private und institutionelle Anleger.Bildanforderung Bildmaterial finden Sie nach der Pressekonferenzzum Download im Pressebereich unter Presseaussendungen und in derMediathek auf www.philoro.dePressekontakt:Pressekontakt:philoro EDELMETALLE GmbHHerr Christian BrennerBarfußgässchen 1104109 LeipzigDeutschlandTelefon: +49 (0) 341 2310 1820E-Mail: christian.brenner@philoro.comWeb: www.philoro.dePresseagentur:INOVENTAHerr Christoph HendreichHermannus-Contractus-Str. 30B78479 ReichenauDeutschlandTelefon: +49 (0) 7534 2719939E-Mail: info@inoventa.comWeb: www.inoventa.comOriginal-Content von: philoro EDELMETALLE GmbH, übermittelt durch news aktuell