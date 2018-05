Nach Enthüllung von stern und Correctiv kündigt der WDR seinen langjährigen Korrespondenten

Hamburg (ots) - Nach zahlreichen Vorwürfen von sexuellerBelästigung hat der WDR einen Fernseh-Korrespondenten gekündigt. Dasberichten der stern und das Recherchezentrum Correctiv.Reporter der beiden Redaktionen hatten im April von zwei Frauenberichtet, die dem langjährigen Angestellten des Senders sexuelleBelästigung und auch Machtmissbrauch vorgeworfen hatten. In einerE-Mail bezeichnete sich der Mann einer WDR-Mitarbeiterin gegenüberals "Alpha-Tier" und machte ihr unzweideutige Angebote. Als Leitereines ARD-Auslandsstudios schenkte er einer Praktikantin auf einemHotelzimmer Champagner ein und zeigte ihr dann auf seinem Laptopeinen Porno.Dem WDR waren diese Vorwürfe im April bereits bekannt. NachAnsicht des Senders rechtfertigten sie damals aber keine Kündigungund auch keine Abmahnung. So erhielt der Korrespondent eineErmahnung. Für den Fall, dass weitere Vorwürfe öffentlich würden,wurden ihm härtere Konsequenzen angedroht.Nach Veröffentlichung der Recherchen von stern und Correctiv habensich weitere Frauen beim WDR gemeldet und den Korrespondentenbelastet - in einer Deutlichkeit, die den Sender zum Handeln zwang.Die Aussagen dieser Frauen seien glaubwürdig und gravierend gewesen,sagte ein WDR-Sprecher dem stern. Der Korrespondent wurde zu denVorwürfen angehört.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr Unternehmenskommunikationgruengreiff.sabine@guj.de(040) 3703-2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell