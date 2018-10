Enthüllt: Liste der Sieben Urbanen Weltwunder / Erstmalig durch intelligente Datenanalyse ermittelt, zeigt Liste urbane Hotspots weltweit: Albertina in Wien ist dabei - (FOTO)

Frankfurt (ots) -Im Vorfeld des 100-jährigen Jubiläums von Hilton Hotels & Resortsenthüllte die Flaggschip-Marke von Hilton, heute die neuidentifizierten Sieben Urbanen Weltwunder. Erstmals wurde einReiseindex mittels Crowdsourcing von Influencern mit einerGesamtreichweite von mehr als 3,5 Millionen erstellt. Vom Louvre inAbu Dhabi bis zum The Bund in Shanghai werden in der neuen Liste dieTraumziele erlebnisorientierter Reisenden von heute vorgestellt.Die in die engere Auswahl gekommenen Wunder, die sich aus denVorschlägen von mehr als drei Millionen Reisenden weltweitzusammensetzt, wurde von Hiltons Reisetechnik-Partner LikeWhereanalysiert und ausgewählt. Anhand der Reisevorlieben der Urlauberzwischen 18 und 35 Jahren konnte die Software die Wunder auflisten,die bei den folgenden Kriterien am besten abschnitten: lokale Küche,Architektur, Tradition und Kultur, Vielfalt, Freizeitangebot undInstagramtauglichkeit.Die Sieben Urbanen Weltwunder sind:- Louvre, Abu Dhabi - Der Louvre Abu Dhabi wurde erst 2017eröffnet, punktete aber mit seinen kulturellen Qualitäten und wurdemit eindrucksvollen Installationen wie Animals, Between Real andImaginary und Japanese Connections: The Birth of Modern Décor sofortzu einer der besten Kunstgalerien der Welt.- Sydney Opera House, Sydney - Das legendäre Opernhaus in Sydneyerhielt nicht nur aufgrund seines kulturellen Beitrags für die Stadtviele Punkte, sondern auch für seinen instagramtauglichen Standortmit Blick auf die Sydney Harbour Bridge.- Tsukiji Fish Market, Tokio - Food- und Flohmärkte liegen beiReisenden hoch im Kurs. Aus diesem Grund entspricht dieserMega-Fischmarkt genau den Ansprüchen moderner Reisender. Mit den fürOktober 2018 geplanten Veränderungen, die eine Auslagerung desGroßhandels aus der Stadt umfassen, wird sich dieses Wunder zukünftignoch weiterentwickeln.- Camden Market, London - Auch Camden Market zählt zu den bestenFood- und Flohmärkten der Welt, der mit seinem rebellischen,aufregenden Charakter seit Jahrzehnten vor allem junge Reisendeanzieht.- The Bund, Shanghai - Shanghais bekannte Uferpromenade The Bundist eines der historischsten Wahrzeichen der Stadt, von der man dasgeschäftige Treiben der Metropole hervorragend beobachten kann.Entlang der 2,6 km langen Promenade reihen sich 52 historischeBauten, die von Einheimischen auch als "Museum of Buildings"bezeichnet werden.- Temple Street Night Markets, Hong Kong - Der Nachtmarkt in HongKongs Temple Street ist einer der belebtesten Treffpunkte derMillionenstadt. Die dargebotene Vielfalt an Kultur, Essen undKunsthandwerk ist unter den Befragten eine gelungene Kombination.- Albertina, Wien- Geschichts- und Kunstgalerien haben auchweiterhin eine große Anziehungskraft auf Reisende, die neue Städteentdecken. Die Albertina in Wien ist ein ausgezeichnetes Beispieldafür. Das Museum, das sich in einem ehemaligen Habsburger Schlossmit eindrucksvollen modernen Anbauten befindet, ist eines der ammeisten fotografierten Gebäude Wiens. Mehr als 70.000 Mal wurde esbereits auf Instagram gepostet."Mit mehr als 575 Hotels an vielen der beliebtesten Reiseziele derWelt wollten wir erlebnisorientierten Reisenden die Möglichkeitbieten, moderne Reisewunder zu identifizieren, die sich, wie sichherausstellte, deutlich von den ursprünglichen sieben Weltwundernunterscheiden", sagt Vera Manoukian, Senior Vice President und GlobalBrand Head, Hilton Hotels & Resorts. "Diese Liste soll alsInspiration für neue Reiseabenteuer dienen. Sowohl für erfahrene, alsauch unerfahrene Reisende."Entdecken Sie die Urbanen Weltwunder mit Hilton und buchen Siedirekt über hilton.de, die Hilton Honors App oder über andereoffizielle Hilton Kanäle für weitere Vergünstigungen und einePreisgarantie.Weitere Informationen finden Sie auf der Hilton Website oder überHilton Explore.Schicken Sie uns eine Email, sofern Sie weiteres Bildmaterial zuden Sieben Urbanen Weltwundern und Hilton Hotels benötigen.Methodik:Um die Sieben Urbanen Weltwunder zu bestimmen, führte HiltonHotels & Resorts einen Prozess in drei Stufen durch:1. 2.000 Teilnehmer (zwischen 18 und 35 Jahren) wurden in einerUmfrage nach ihren Vorlieben bei Städtereisen befragt.2. Die Reiseziele wurden von ausgewählten Reise-Influencernzusammengestellt und um die Vorschläge der Community derreichweitenstärksten Influencer erweitert. So konnte Hilton Hotels &Resorts die Vorschläge von 3,5 Millionen Menschen berücksichtigen.3. Die Liste mit den gesammelten Vorschlägen wurde an LikeWhere,einem Reisetechnik-Partner, übergeben, der Zugriff auf tausendeDatenpunkte nutzte, um zu bestimmen, wie gut die Wunder jeweils inBezug auf die Key Faktoren in der ersten Phase abschnitten. Mitdieser Analyse war es möglich, die finale Liste der beliebtestenSieben Urbanen Weltwunder zu erstellen. BeginnenSie ihre Reise auf www.hilton.com und erfahren Sie mehr über HiltonHotels & Resorts unter newsroom.hilton.com/hhr oder folgen Sie unsauf Facebook, Twitter, und Instagram.Über HiltonHilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global agierendesHotelunternehmen mit einem Portfolio von 14 erstklassigen Marken, dasmehr als 5.400 Immobilien mit 880.000 Zimmern in 106 Ländern undRegionen beinhaltet. Hilton widmet sich seiner Mission weltweit dasgastfreundlichste Unternehmen zu sein, indem es außergewöhnlicheErlebnisse bietet - in jedem Hotel, für jeden Gast, zu jeder Zeit.Das Firmenportfolio umfasst Hilton Hotels & Resorts, Waldorf AstoriaHotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, CurioCollection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection byHilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton byHilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites byHilton and Hilton Grand Vacations. Original-Content von: Hilton Hotels & Resorts, übermittelt durch news aktuell