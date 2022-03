Enthüllen Sie Ihre Kreativität mit den Govee Glide Hexa Light Panels

Hongkong, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -Govee, ein weltweit führender Anbieter von RGBIC-Technologie, kündigt die Verfügbarkeit der Govee Glide Hexa Light Panels (https://www.amazon.de/dp/B09HGSN3L9?maas=maas_adg_DD83641D5EE49405E24AEC44DDD09FF9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) an. Gestalten Sie Ihre Beleuchtung und kreieren Sie ein einzigartiges Design mit unzähligen Farbmöglichkeiten.Maximale Farben mit der RGBIC-Technologie von GoveeIm Gegensatz zu herkömmlicher RGB-Beleuchtung, die eine Farbe zum selben Zeitpunkt auf einem Panel anzeigt, zeigt die RGBIC-Technologie (https://eu.govee.com/pages/our-technology) von Govee gleich mehrere Farben pro Panel, welche einfach über unsere Govee Home App gesteuert werden kann. Jedes LED-Panel ist mit einer einzigartigen transparenten Hülle ausgestattet, welches erlaubt, das Licht auf die dahinter liegende Wand scheinen zu lassen, um ein warmes und sehr weiches Leuchten zu erzeugen.Meistern Sie Ihr DesignDie Einrichtung Ihrer LED-Leuchtpaneele ist mit den Anweisungen der Govee Home App relativ einfach. Die Paneele können selbst angeordnet werden oder Sie nutzen eine der vorgefertigten Formen, die in unserer App verfügbar sind. Stellen Sie sie überall in Ihrem Innenraum auf, um Ihre Heimdekoration aus Farben aufzubauen.Erstellen Sie ganz einfach ein Meisterwerk an der Wand oder nutzen Sie die mitgelieferten biegsamen Verbindungskabel, um sie an jeder Ecke anzupassen.Erwecken Sie Ihre Unterhaltung zum LebenDie Govee Glide Hexa Light Panels schaffen eine elektrisierende Atmosphäre für jedes Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Spielzimmer. Im Musikmodus nimmt das integrierte hochempfindliche Mikrofon die Geräusche Ihrer Filme, Spiele und Musik auf, um ein aktives Beleuchtungserlebnis zu erzielen. Es gibt auch eine Auswahl vorgefertigter Szenarien wie Regenbogen und Ozean für satte und dynamische Farben und Effekte in Ihrem Raum. Um Ihre persönlichen Bedürfnisse weiter zu verbessern, nutzen Sie den DIY-Modus, um Ihre eigene Beleuchtung für jeden Anlass zu kreieren. Wählen Sie aus bis zu 16 Millionen Farben und einer Vielzahl von Effekten, um die Beleuchtung zu finden, die zu Ihnen passt.Mehrere Möglichkeiten zur SprachsteuerungIn der Govee Home App haben Sie Zugriff auf alle möglichen Funktionen, um Ihre Glide Light Panels zu personalisieren. Passen Sie die Farben, Effekte und mehr mit einem einfachen Tippen an. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Ihre Hexa Light Panels mit Alexa und Google Assistant zu verbinden, um auf die intelligente Sprachsteuerung zuzugreifen. Nutzen Sie also die Kraft ihrer Stimme, um Farben und Effekte des Govee Glide Hexa Light Panels zu steuern.Verfügbarkeit und PreiseDie Govee Glide Hexa Light Panels sind für 189,99€ erhältlich. Sie sind derzeit in den USA, Europa und Kanada erhältlich. Alle Produkte werden mit der standardmäßigen 1-Jahres-Garantie und kostenlosem Versand geliefert. Sie können über den offiziellen Onlineshop von Govee (govee.com) oder auf der Amazon (https://www.amazon.de/dp/B09HGSN3L9?maas=maas_adg_DD83641D5EE49405E24AEC44DDD09FF9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) Seite von Govee erworben werden.Über GoveeSeit November 2017 kreiert Govee hochmoderne Beleuchtungs- und Haushaltsprodukte für Verbraucher aus der ganzen Welt. Wir verpflichten uns, die höchsten Qualitätsstandards für unsere Smart Home Technologie einzuhalten. Die Govee Home App hat eine wachsende Community von über 8 Millionen registrierten Benutzern. Wir haben auch positive Kritiken von vertrauenswürdigen Publikationen wie „Make Use Of" und „Android Authority" erhalten. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Website govee.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=cZNQrZ50zW0Pressekontakt:Leo Zhong,+86-13560454226Original-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuell