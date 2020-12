Entheon Biomedical berichtet über Aktuelles aus dem Unternehmen: Investition in Wonder Scientific

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 4. Dezember 2020. Entheon Biomedical Corp. („Entheon“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ENBI) (FWB: 1XU1), ein Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Behandlung von Suchterkrankungen spezialisiert ist, freut sich eine strategische Investition in Wonder Scientific Inc. („Wonder Scientific“) bekannt zu geben.

Das Team von Wonder Scientific, das aus Universitätsforschern und Produktentwicklungsexperten besteht, entwickelt kundenspezifische aktive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



