Entheon Biomedical-Aktie: Kann der Abwärtstrend gebrochen werden?

In einer steilen Bewegung verbesserten sich die Notierungen der Entheon-Biomedical-Aktie im späten Oktober und frühen November in der Spitze bis auf 0,55 Euro. Hier setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Wert in eine Abwärtsbewegung übergehen, die bis heute nicht beendet werden konnte. In den letzten Tagen deutet sich allerdings die Möglichkeit an, dass sich eine Seitwärtsbewegung ausbilden könnte.

Sie würde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung