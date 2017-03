Entgeltmonitor 2017: Mehr Geld bringt mehr Ungleichheit (FOTO)

Hamburg (ots) -Laut der Vergütungsanalysten von Compensation Partner beträgt dieunbereinigte Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen ganze 25,2Prozent. Der bereinigte Wert liegt bei 5,2 Prozent. Je nachGehaltsklasse gibt es aber auch Branchen, in denen Frauen mehrverdienen. Dazu zählt zum Beispiel die Tourismus- undFreizeitindustrie. Zu diesem Ergebnis kommt der "Entgeltmonitor2017", welcher 241.987 Gehaltsdaten von Frauen und Männernanalysiert.Unbereinigte Entgeltlücke beträgt 25,2 ProzentDie unbereinigte Entgeltlücke beträgt laut Studie 25,2 Prozent.Ermittelt wird sie, indem alle der Untersuchung vorliegendenGehaltsangaben nach Geschlecht sortiert und die jeweiligenMedianwerte verglichen werden. "Der unbereinigte Wert sagt zunächstnur wenig aus, da unterschiedliche Stellenprofile miteinanderverglichen werden - zum Beispiel der Abteilungsleiter mit einereinfachen Fachkraft", erklärt Tim Böger, Geschäftsführer vonCompensation Partner.Bereinigung der Entgeltlücke auf 5,2 Prozent durch Aufteilung inVerdienstklassenWie die Untersuchung zeigt, spielt die Vergütungshöhe eineentscheidende Rolle. Je höher das Gehalt, desto größer sindtendenziell die Lohnungleichheiten. Beschäftigte mit einemJahreseinkommen von 30.000 bis 35.000 Euro weisen eine Entgeltlückevon 2,1 Prozent aus. Angestellte mit einem Gehalt von 55.000 bis66.000 Euro kommen auf 8,2 Prozent. Insgesamt ergibt sich eineEntgeltlücke von 5,2 Prozent. "Je höher die Vergütung, desto größerdie Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen. Hier können 5 Prozentmehrere Tausend Euro im Jahr bedeuten", sagt Tim Böger,Geschäftsführer von Compensation Partner.Entwicklung der Lohnlücke im AlterDie Lohnlücke von Beschäftigten mit hohem Einkommen beträgt bei20- bis 29-Jährigen 5,1 Prozent. Sie steigt mit zunehmendem Alterkontinuierlich an. Bei über 60-Jährigen liegt sie bei 9,3 Prozent."Die Gehaltsspannen sind in gut bezahlten Berufen recht groß, wasauch Auswirkungen auf die Entgeltlücke hat", so Böger. In dergeringer vergüteten Verdienstklasse beträgt die Entgeltlücke bei den20- bis 29-Jährigen 4,2 Prozent. Sie erreicht ihren Höhepunkt mit 4,4Prozent im Alter von 30 bis 39. Danach sinkt sie konstant und beträgtmit über 60 Jahren nur noch 0,9 Prozent.Frauen verdienen in der Tourismus- und Freizeitindustrie mehr alsMännerBei der Betrachtung von Branchen ist die Lohnlücke beiBeschäftigten mit geringerem Einkommen in der Metallindustrie amgrößten. Sie beträgt hier 9,7 Prozent. Gleichzeitig ermittelteCompensation Partner Branchen, in denen Frauen mehr verdienen alsMänner. Dazu zählen unter anderem die öffentliche Verwaltung (-2,9Prozent) und die Tourismus- und Freizeitindustrie (-6,2 Prozent).Anders die Situation in höher vergüteten Berufen: Mit knapp 13Prozent zeigt sich hier die Werbe- und PR-Branche mit der größtenEntgeltlücke, dicht gefolgt vom Gesundheitswesen mit 12,4 Prozent.Entgeltlücken nach BerufenBei einer exemplarischen Berufeanalyse wurden Krankenpfleger,Erzieher, Beschäftigte im Einkauf, im Kundendienst, in derSoftwareentwicklung sowie der Vertriebsinnendienst unter die Lupegenommen. In allen Berufen ermittelte Compensation PartnerEntgeltlücken zu Ungunsten der Frauen. Den größten Unterschiedermittelten die Vergütungsanalysten beim Vertriebsinnendienst mit 6,4Prozent - den geringsten beim Kundendienst mit nur 2,4 Prozent.Zur Studie:https://www.compensation-partner.de/downloads/Entgeltmonitor2017.pdfZur Infografik: http://ots.de/eJimYZur MethodikDie Hamburger Vergütungsanalysten von Compensation Partner habenbasierend auf 241.987 Vergütungsdaten die Entgeltlücke in Deutschlanduntersucht. Für die Bereinigung wurden ausschließlich Berufebetrachtet, in denen ausreichend Männer- und Frauengehälter vorlagenund die sich in Bezug auf Angebot und Nachfrage ähnlich verhalten. Eswurden nur Beschäftigte ohne Personalverantwortung miteinanderverglichen. Anschließend wurden zwei Gehaltsgruppen gebildet. EineGruppe bezieht ein Jahreseinkommen von durchschnittlich 30.000 bis35.000 Euro, die andere 55.000 bis 66.000 Euro. In beiden Segmentenwurden schließlich die Entgeltlücken ermittelt.Darüber hinaus überprüfte Compensation Partner dieGehaltsunterschiede je Gruppe nach den Parametern Alter, Firmengrößeund Branche. Exemplarisch wurden einzelne Berufe gesondert analysiertund in Stichproben Berufepaare gebildet, bei der die Parameter vonFrauen und Männern fast identisch waren. Als Vergleichswert dientejeweils der Median, der im Vergleich zum Durchschnittswert nichtdurch Ausreißerwerte beeinflusst wird. Der Median ist der Wert, dersich in der Mitte aller Daten befindet.Über die COP CompensationPartner GmbHDie COP CompensationPartner GmbH ist eine Tochtergesellschaft derPMSG PersonalMarkt Services GmbH und gleichzeitig die Marke, unterder das gesamte Firmenkundengeschäft von PersonalMarktzusammengefasst wird. PersonalMarkt wurde 1999 für das Angebot vonGehaltsdienstleistungen im Internet gegründet und bündelt dieB2B-Aktivitäten unter Compensation Partner. Pressekontakt:Artur JagielloLeiter KommunikationCOP CompensationPartner GmbHEine Gesellschaft der PMSG PersonalMarkt Services GmbHHoheluftchaussee 1820253 HamburgDeutschland+49 (0)40 4134 54 33Email: jagiello@compensation-partner.de