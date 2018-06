Entgegen dem Trend: CBM verzeichnet Spendenzuwachs / Jahresbericht 2017: Mehr Unterstützung für die Ärmsten der Armen

Bensheim (ots) - Im Jahr 2017 konnte dieChristoffel-Blindenmission (CBM) entgegen dem allgemeinen Trend ihreSpendenerträge deutlich steigern: von 51,2 Millionen Euro auf 235Millionen Euro, das bedeutet ein Plus von 183,8 Millionen Euro. Dengrößten Anteil daran hat ein Arzneispendenprogramm der Firma MerckSharp & Dohme (MSD) zur Bekämpfung von Flussblindheit, für das CBMDeutschland ab dem Jahr 2017 die Gesamtverantwortung übernommen hat:Das Programm schlägt als Sachspende in Höhe von 179,5 Millionen Eurozu Buche."Gleichzeitig stiegen auch die Zuwendungen durch unsere vielenprivaten Spenderinnen und Spender", betont CBM-Vorstand Dr. RainerBrockhaus. Während im vergangenen Jahr die Spenden für gemeinnützigeOrganisationen in Deutschland leicht rückgängig waren, stiegen dieGeldspenden für die CBM um mehr als sechs Prozent (von 46,5 auf 49,5Millionen Euro). Brockhaus: "Dies zeigt, welches Vertrauen dieMenschen in die Arbeit der CBM haben. Dafür sind wir sehr dankbar:Denn nur so können wir das Leben von Menschen mit Behinderungen inden ärmsten Regionen der Welt dauerhaft verbessern." WeitereEinnahmen stammten aus Nachlässen sowie öffentlichen Mitteln.Neue Projekte: Bessere augenmedizinische Versorgung für KinderDurch die Ertragssteigerung konnte die CBM im Jahr 2017 ihreAusgaben für die Satzungsarbeit deutlich erhöhen. Zusätzlich zumMSD-Arzneispendenprogramm flossen weitere 46,9 Millionen Euro in dieweltweite Projektarbeit der CBM; das bedeutet ein Plus von 9,4Millionen Euro (25 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.Ein programmatischer Schwerpunkt im Jahr 2017 war die Verbesserungder augenmedizinischen Versorgung von Kindern in Entwicklungsländern."Viele Augenkrankheiten sind heilbar, wenn man sie rechtzeitigerkennt und behandelt", erklärt Brockhaus. "Doch in denArmutsregionen der Welt fehlt es an Kliniken und gut ausgebildetemPersonal. Zahlreiche Kinder und Erwachsene erblinden, obwohl esvermeidbar wäre." Das will die CBM ändern. Im Jahr 2017 konnte sievor allem die Zahl der augenlichtrettenden Operationen am Grauen Starbei Kindern von knapp 12.000 auf fast 41.000 steigern. Allein mehrals die Hälfte davon wurde in einem neuen Augenprojekt in Keniaoperiert. Außerdem eröffnete in Kameruns Hauptstadt Yaoundé eineCBM-geförderte Augenklinik mit spezieller Kinderstation.Ausblick: Bildung für alleKinder mit Seh- und anderen Behinderungen haben in vielen Ländernkaum Zukunftsperspektiven. Ihnen Chancen auf ein besseres Leben zueröffnen ist auch im Jahr 2018 eine wichtige Aufgabe der CBM, undzwar nicht nur durch medizinische Hilfe. Brockhaus betont: "Kinder,die mit einer dauerhaften Behinderung leben, sollen genauso zurSchule gehen können wie alle anderen auch. Deswegen setzen wir unsvor allem auf politischer Ebene für das Recht auf Bildung für alleein." Ziel ist es, auch von der deutschen Entwicklungspolitik einklareres inhaltliches Bekenntnis für inklusive Bildung zu erhalten.Dazu gehören auch finanzielle Förderzusagen.Seit 110 Jahren EntwicklungshilfeDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten undältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit inDeutschland. Sie fördert seit 110 Jahren Menschen mit Behinderungenin Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das Leben vonMenschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu vermeidenund gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM unterstütztzurzeit 530 Projekte in 54 Ländern. Weitere Informationen unterwww.cbm.de.Hinweis für die Redaktion: Der vollständige CBM-Jahresbericht 2017kann unter www.cbm.de/jahresbericht heruntergeladen werden.Pressekontakt:Esther Dopheide, Tel.: 06251/131-191, E-Mail:presse@cbn.deOriginal-Content von: Christoffel Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuell