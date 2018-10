"Entführung aus dem Vatikan": ZDFinfo über den Fall Emanuela Orlandi (FOTO)

Mainz (ots) -Am 22. Juni 1983 verschwand die 15-jährige Emanuela Orlandispurlos - am helllichten Tag, mitten im Vatikan. DieZDFinfo-Dokumentation "Entführung aus dem Vatikan - Der Fall EmanuelaOrlandi" geht am Samstag, 20. Oktober 2018, 20.15 Uhr, aufSpurensuche.Nachdem Emanuela Orlandi, die Tochter eines Bediensteten desVatikans, am Abend des 22. Juni 1983 nicht nach Hause kam, wurde sieals vermisst gemeldet. In den folgenden Tagen meldeten sich anonymeAnrufer bei ihrer Familie, die vorgaben, Emanuela entführt zu haben.Die vatikanischen Behörden schalteten sich ein, Papst Johannes PaulII. appellierte an die Menschlichkeit derjenigen, die für EmanuelasVerschwinden verantwortlich seien. Doch das Mädchen bliebverschwunden. Seither sucht Emanuelas Bruder Pietro unermüdlich nachIndizien und vor allem nach Antworten. Tatsächlich hat er bei seinenRecherchen eine Reihe von überraschenden Erkenntnissen über dasVerschwinden seiner Schwester zutage gebracht.ZDFinfo wiederholt "Entführung aus dem Vatikan - Der Fall EmanuelaOrlandi" am Freitag, 26. Oktober 2018, um 13.30 Uhr.https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfohttps://ZDFinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/entfuehrungausdemvatikanPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell