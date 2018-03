Entfesselung auf Kosten der Arbeiter*innen / NRW-Regierung streicht Menschenrechte aus dem Vergaberecht

Düsseldorf (ots) - Der Landtag NRW hat die Nachweispflicht zurEinhaltung internationaler Arbeitsrechte und Umweltstandards aus demTariftreue- und Vergabegesetz (TVgG) NRW gestrichen. Mit derGesetzesänderung ist eine landesweit einheitliche Regelung, die dieöffentliche Beschaffung auch an Menschenrechten und Umweltstandardsausrichtet, abgeschafft. Freiwillig können Kommunen undLandesvergabestellen noch den Nachweis einfordern, dass bei derHerstellung z.B. von Arbeitskleidung Arbeitsrechte undUmweltstandards eingehalten wurden. Jede Kommune muss sich aber nuneine eigene Regelung für eine nachhaltige Beschaffung erarbeiten.NRW VERLIERT VORREITERROLLEAus Sicht des Bündnisses für öko-faire Beschaffung NRW, einNetzwerk von Nichtregierungsorganisationen, hat Nordrhein-Westfalenmit der Gesetzesänderung klar die Vorreiterrolle hinsichtlich einermodernen, an Nachhaltigkeit orientierten öffentlichen Vergabe inDeutschland verloren. Die Landesregierung nutzt damit nicht mehr dieEinkaufsmacht der öffentlichen Hand zur Verbesserung derArbeitsbedingungen bei der weltweiten Konsumgüterproduktion. Sierechtfertigt sich mit der Behauptung, dass mit der Ratifizierung derILO-Kernarbeitsnormen Deutschlands und durch die EU-Richtlinien sowiedem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und derUnterschwellenvergabeordnung (UVgO) auf Bundesebene sichergestelltsei, dass in der öffentlichen Beschaffung soziale-ökologischeStandards eingehalten werden. "Durch die Gesetzesänderung muss jedochnun die Einhaltung grundlegender Arbeitsrechte nicht mehrkontrolliert werden," so Marie-Luise Lämmle von FEMNET, "zudembetrifft die Ratifizierung der ILO-Kernarbeitsnormen Deutschlands nurdie Arbeitsbedingungen hier - aber eben nicht in den Ländern in denenz.B. ein Großteil der Arbeitskleidung und IT Hardware produziertwird."WETTBEWERBSVERZERRUNG DURCH NEUE REGELUNGDie neue gesetzliche Regelung verzerrt aus Sicht deszivilgesellschaftlichen Bündnisses den Wettbewerb, da es dieUnternehmen benachteiligt, die in die Beachtung internationalerArbeits- und Menschenrechte investieren und dies durch unabhängigeSiegel- und Monitoringorganisationen nachweisen und kontrollierenlassen."Arbeitsschutz in Deutschland ist auch klar gesetzlich geregeltund nicht der Freiwilligkeit überlassen", so Jürgen Sokoll vom EineWelt Netz NRW. "Müssten nicht beim Einkauf von Sicherheitsschuhen,Arbeits-bzw. Schutzkleidung für die Mitarbeiter*innen derbetrieblichen Arbeitsschutzprüfung NRW auch gleichzeitig diegeschützt werden, diese Schutzkleidung in der globalisiertenTextilindustrie herstellen?" fragt Jürgen Sokoll.GLAUBWÜRDIGKEIT DER POLITIK UNTERWANDERTDie neue Vergabe-Regelung unterwandert die Glaubwürdigkeit vonPolitik. Sowohl die EU als auch die Bundesebene weisen deröffentlichen Hand eine bedeutende Rolle zu, um internationaleVereinbarungen wie z.B. die Sustainable Development Goals derVereinten Nationen zu erreichen.Mit Steuergeldern dürfen nicht Arbeitsrechtsverletzungen entlangder globalen Lieferketten geduldet werden. Die Achtung derMenschenwürde endet nicht an der EU-Grenze und sollte durch eineklare verbindliche gesetzliche Regelung unterstützt werden. DasBündnis kritisiert auch den Verweis auf die Bürokratisierung "Es istzynisch von der Landesregierung, die sog. Entfesselung der Wirtschaftzu fordern und dabei oft massive Ausbeutung und die Verfolgung vonGewerkschafter*innen in den Lieferketten hinzunehmen", sagt ChristianWimberger von der Christlichen Initiative Romero (CIR).HOHER BERATUNGSBEDARF BEI BESCHAFFERN UNGELÖSTAuch wenn die Landesregierung betont, dass ihr einesozialverantwortliche und ökologische Beschaffung wichtig sei, solässt das neue Vergabegesetz in NRW nicht erkennen, wie dieses Zielverantwortungsvoll und glaubwürdig umgesetzt werden soll. Laut einerKienbaum-Studie von 2015 klagen mehr als die Hälfte derMitarbeiter*innen in öffentlichen Beschaffungsstellen über eine"...fehlende Bereitstellung von externen Informationen und/oderUnterstützung zum TVgG-NRW" (Kienbaum 2015: S. 63). Durch dasgeänderte Vergabegesetz, das Menschen- und Arbeitsrechte zurfreiwilligen Sache erklärt, wird dieses Unterstützungsdefizit nochvergrößert.Bei Rückfragen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:Christian WimbergerChristliche Initiative Romero (CIR)Schillerstraße 44a | 48155 MünsterTel: 0251 - 674413-21wimberger@ci-romero.deMarie-Luise LämmleFEMNETKaiser-Friedrich-Straße 11 | 53113 BonnTel. 0228 - 90917308E-Mail beschaffung@femnet-ev.deJürgen SokollEine Welt Netz NRWKasernenstraße 6 | 40213 DüsseldorfTel. 0211 - 6009-252E-Mail juergen.sokoll@eine-welt-netz-nrw.deOriginal-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell