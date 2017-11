Entertainmentfeuerwerk exklusiv auf Sky 1: Das sind die Serienhighlights für die Festtage (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Großes Feiertagsprogramm mit exklusiven Erstausstrahlungen undzahlreichen Serienstarts- Serienstart des US-Serienhits "The Good Doctor" und "ModernFamily", die zweiten Staffel von "Victoria" und "The Heart Guy"sowie die Star-besetzte HBO-Miniserie "Big Little Lies" alsMarathon nur auf Sky 1- Auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar29. November 2017 - Großes Serienfeuerwerk auf Sky 1: Füropulentes Unterhaltungsprogramm während der Weihnachtsfeiertage sorgtdieses Jahr erneut die junge englische Königin mit der zweitenStaffel "Victoria" vom 25. bis 29. Dezember in Doppelfolgen. Ins neueJahr startet Sky 1 zwar weniger royal, dafür aber weiterhin aufEntertainmentkurs: Am 2. Januar ist nicht nur der US-Serienerfolg"The Good Doctor" von Autor David Shore rund um einen autistischen,aber hochbegabten Arzt, sondern auch die zweite Staffel deraustralischen Arztserie "The Heart Guy" und die Erfolgsserie "ModernFamily" zu sehen. Sky 1 Zuschauer dürfen sich außerdem auf dieStar-besetzte HBO-Miniserie "Big Little Lies" mit Reese Witherspoon,Nicole Kidman und Shailene Woodley freuen. AlsMarathon-Programmierung läuft die Dramedy am 3. und 10. Januar aufSky 1 und ab 19. Januar auf Abruf bei Sky On Demand, Sky Go und SkyTicket.Über "Victoria" (2. Staffel):Schon kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes, kehrt KöniginVictoria (Jenna Coleman) zu ihren Regierungsaufgaben zurück. Nichtohne Grund: Sie hegt den Verdacht, dass ihr Mann und derPremierminister ihr wichtige Informationen über den schwelendenKonflikt in Afghanistan vorenthalten. Privat bemerkt Victoria, dasssich ihr Mann mehr und mehr zu einer anderen Frau hingezogen fühlt -ausgerechnet jetzt, da sie zum zweiten Mal schwanger ist. Prächtigausgestattet und schwelgerisch inszeniert: Fans von "Downton Abbey"kommen auch bei dem zweiten Teil des britischen Historiendrama aufihre Kosten. Autorin und Produzentin Daisy Goodwin konzentriert sichauf die frühen Herrschaftsjahre der englischen Königin Victoria.Dabei dienen der Serienschöpferin die Tagebücher der Queen als Basis.OT: "Victoria", Dramaserie, zweite Staffel, GB 2017. Von Lisa JamesLarsson. Mit Jenna Coleman, Nell Hudson, Daniela Holtz. Vom 25. bis29. Dezember jeweils in Doppelfolgen um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket.Über "The Good Doctor" (1. Staffel):In der neuen US-Arztserie "The Good Doctor" dreht sich alles umDoctor Shaun Murphy, gespielt von Freddie Highmore ("Bates Motel"),der unter Autismus leidet, aber dank einer Inselbegabunghervorragende chirurgische Arbeit leistet. Um seine brillantenFähigkeiten weiterzuentwickeln gibt Highmore sein ruhiges Landlebenauf und nimmt eine Stelle in einem renommierten und großenStadtkrankenhaus an. Auf sich alleine gestellt und unfähigpersönliche Kontakte in seinem Umfeld aufzubauen, nutzt er seineaußergewöhnlichen Begabungen, um Leben zu retten und sich vor seinenskeptischen Kollegen zu behaupten. OT: "The Good Doctor", Dramaserie,erste Staffel, 18 Episoden, USA 2017. Von David Shore und Daniel DaeKim. Mit Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, ChukuModu, Beau Garrett, Richard Schiff, Hill Harper. Die synchronisierteVersion ab 2. Januar immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky 1 und absofort die Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand.Über "The Heart Guy" (2. Staffel):Noch 150 Tage - dann darf Hugh Knight (Rodger Corser) zurück nachSydney und seinen Job als Herz-Chirurg wieder aufnehmen. Wegen einesParty-Skandals wurde der geniale, aber arrogante Chirurg in denwinzigen Heimatort Wyhope strafversetzt, um dort ein Jahr alsAllgemeinarzt zu schuften. Nun zählt Hugh die Tage, bis er in seinaltes, glamouröses Leben zurückkehren kann. Doch diverse Damen, allenvoran seine verflossene große Liebe Charlie (Nicole da Silva), machendem Bad-Boy-Doktor den Abschied vom Provinzleben doch nicht soeinfach wie gedacht. Nicole da Silva bildet in "The Heart Guy" einTraumgespann mit Co-Star Rodger Corser. Vor der charmanten Kulisseeiner australischen Kleinstadt liefern sich die beiden einenhinreißenden Schlagabtausch. OT: "Doctor Doctor", Dramaserie, Aus2017, zweite Staffel, 10 Episoden. Regie: Peter Salmon. Darsteller:Rodger Corser, Nicole da Silva, Ryan Johnson, Tina Bursill, SteveBisley, Ab 2. Januar, immer dienstags um 21.00 Uhr auf Sky 1, Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket.Über "Big Little Lies" (1. Staffel als Marathon-Programmierung):Ein mysteriöser Todesfall während einerWohltätigkeitsveranstaltung zugunsten einer Grundschule imkalifornischen Monterey vertieft das bereits vorhandene gegenseitigeMisstrauen einiger Mütter, die scheinbar alle etwas zu verbergenhaben. Drei Frauen stehen dabei ganz besonders im Mittelpunkt.Madeline (Reese Witherspoon), eine humorvolle, aufgeweckte und inzweiter Ehe verheiratete Mutter, die nichts vergisst und sich gerneum Belange andere Leute kümmert und eifersüchtig auf die neue Frau ander Seite ihres ersten Mannes ist. Die wunderschöne Celeste (NicoleKidman), ehemals erfolgreiche Anwältin, verheiratet mit demsteinreichen Unternehmer Perry (Alexander Skarsgård) und Mutterzweier wilder Zwillingsbrüder. Ihr scheinbares Bilderbuchleben sowiedie Tatsache, dass sie älter ist als ihr Ehemann, sorgen immer wiederfür Lästereien unter den anderen Einwohnern. Und die blutjunge Jane(Shailene Woodley), alleinerziehende Mutter des kleinen Ziggy, neu inder Stadt und für ihr Alter viel zu traurig. Als Ziggy bei derEinschulung ihrer Kinder beschuldigt wird, eine Mitschülerinmisshandelt zu haben, nehmen Madeline und Celeste die junge Janeunter ihre Fittiche. Diese Allianz fördert alte Rivalitäten undMisstrauen zutage, die einen tiefen Riss in die Gemeinschaft derBewohner des malerischen Küstenortes ziehen und schließlich in einemTodesfall enden. OT: "Big Little Lies", Miniserie, 7 Episoden, je ca.50 Minuten, USA 2016. Regie: Jean-Marc Vallée. Von David E. Kelley.Ausführende Produzenten: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, BrunaPapandrea Per Saari, David E. Kelley, Jean-Marc Vallée, GreggFienberg. Mit: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley,Laura Dern, Alexander Skarsgård, Zoe Kravitz, Adam Scott, JamesTupper. Als Marathon-Programmierung am 3. und 10. 