Entertainment One: Wohin geht die Reise?

Am 19.09.2018 ging die Aktie Entertainment One an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 382,6 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Filme & Unterhaltung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Entertainment One auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Entertainment One erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (365,67 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -4,43 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 382,6 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Entertainment One erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Entertainment One erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um -2,35 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +55,92 Prozent im Branchenvergleich für Entertainment One bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,3 Prozent im letzten Jahr. Entertainment One lag 52,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Entertainment One wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Entertainment One auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.