Entertainment Highlights an Bord der AIDA Flotte - Prominente und hochkarätige Experten bieten 2017 Unterhaltung auf Spitzenniveau

Rostock (ots) - Für AIDA Gäste gibt es 2017 das wohlspektakulärste und abwechslungsreichste Entertainment auf See zuerleben. Nicht nur das Schiff und die Destinationen prägen den Urlaubeiner AIDA Kreuzfahrt, sondern auch das mehrfach preisgekrönteEntertainmentprogramm an Bord. Abwechslung pur gibt es auch beizahlreichen Specials unter anderem mit Birgit Schrowange, ElisabethHermann, Bettina Tietjen, Hera Lind, Hubertus Meyer-Burkhard, MotsiMabuse, Julius Brink, Dr. Pedro Gonzales, Franz Schned, HeikeDrechsler, Uschi Disl, Patrick Bach und vielen mehr."Der Gast steht bei uns im Mittelpunkt. Um langfristig undnachhaltig die Zufriedenheit unserer Kunden noch weiter zu erhöhen,entwickeln wir mit viel Liebe zum Detail für jede einzelne Kreuzfahrtein maßgeschneidertes Unterhaltungsprogramm", verdeutlicht SteffiHeinicke, Vice President Guest Service bei AIDA Cruises.Neben den etablierten Klassikern wie der Prime Time und großartiginszenierten Shows, wie Deutschlands beliebtester Quizshow "Wer wirdMillionär" und der eigens für die AIDA Flotte adaptierten Gesangsshow"The Voice of the Ocean", gibt es im kommenden Kreuzfahrtjahr vieleweitere neue Highlights. Dazu zählen zum Beispiel die neuen Shows"Die Küchenschlacht" und "Das Glücksrad".Auf ausgewählten Reisen bietet AIDA mit zahlreichen Prominenten,hochkarätigen Experten, inspirierenden Themenprogrammen, Toptrainern,Gastkünstlern und Lektoren ein Plus an unvergesslichen Erlebnissenund Erfahrungen. Es wird getanzt, gekocht, gesungen und gelehrt:Jeder AIDA Gast ist mittendrin, statt nur dabei.Das komplette Entertainmentangebot für die schon bald zwölfSchiffe von AIDA Cruises entsteht seit 5 Jahren unter derVerantwortung von Borris Brandt, Director AIDA Entertainment, ausHamburg heraus. "Der Ansporn meiner täglichen Arbeit ist es, unserenGästen an Bord ein Lächeln ins Gesicht und auch ins Herz zu zaubern.Mit viel Leidenschaft arbeiten mein Team und ich daran, eineinzigartiges Urlaubserlebnis zu kreieren", so Brandt. Gemeinsam mitHansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability, undFernsehmoderatorin Birgit Schrowange gab Brandt auf AIDAprima einenAusblick, worauf sich die Gäste in diesem Jahr freuen können.Unter dem Event-Titel "Prominente lesen" können Gäste im April2017 Birgit Schrowange an Bord von AIDAprima erleben. Eine derbekanntesten Moderatorinnen des deutschen Fernsehens ist schon jetztgespannt auf ihren Einsatz und das Reiseerlebnis. "Ich kenneKreuzfahrten bereits durch meine eigenen privaten Reisen und fühlemich an Bord wie zuhause. Ich freue mich, mit meinen Lesungen denAIDA Gästen ganz nah sein und ein zusätzliches Erlebnis für ihrenTraumurlaub bieten zu können." Weit mehr als 20 prominenteModeratoren, Schauspieler und Bestseller-Autoren aus Film, Fernsehenund Theater werden 2017 an Bord mit ihren unterhaltsamen undspannenden, lustigen und bewegenden Lesungen begeistern. Darunterbefinden sich unter anderem TV-Moderatorin Bettina Tietjen, diepreisgekrönte Kriminal- und Drehbuchautorin Elisabeth Hermann,Bestsellerautorin und Sängerin Hera Lind und NDR Talkshow-Moderatorund Produzent Hubertus Meyer-Burkhard.Über 60 Toptrainer und Experten für verschiedenste Lebensbereichebieten auf mehr als 90 AIDA Reisen mehr Lebenskraft und Lebensfreude.Die Gäste profitieren unter anderem von den Trainingsprogrammen derProfi-Athleten und lernen bei Vorträgen, Personal Trainings undWorkshops einige der erfolgreichsten deutschen Sportler kennen:beispielsweise Heike Drechsler, zweifache Olympiasiegerin undmehrfache Weltmeisterin, Uschi Disl, ehemalige Biathletin, JuliusBrink, Beachvolleyballer, und Dr. Pedro Gonzalez, Coach vonWeltmeistern und Olympiasiegern.Für die etablierte und beliebte Eventreihe "AIDA tanzt" kommt imHerbst 2017 bereits zum achten Mal in Folge Motsi Mabuse, bekannt ausder RTL-Show "Let's dance", an Bord. Auf der Reise von Mallorca nachDubai erleben die Gäste vielseitige Tanzworkshops, Showtänze undeinen großen Galaabend, bei dem das Erlernte direkt vorgeführt werdenkann. Eine heiße Sohle auf das AIDA Schiffsparket legten in derVergangenheit auch schon viele ihrer Tanzkollegen wie Joachim Llambi,Christian Polanc und Massimo Sinato.Beste Unterhaltung garantieren auf mehr als 140 Reisen nicht nurdie AIDA Stars, sondern auch mehr als 120 Top-Gastkünstler der GenresMusik und Show, Comedy und Kabarett, Zauberei und Mentalmagie sowieTravestie und Akrobatik. Unter anderem verzaubert Topmentalist HarrySher, der an Bord neben fantastischen Shows seine beliebten Workshopszum Lesen und Beeinflussen von Gedanken und Körpersprache anbietet.Startenor Tobey Wilson zeigt an Bord von AIDAdiva von Gran Canarianach Warnemünde im April 2017 sein Repertoire von Klassik über Popbis hin zu Jazz. Hinzu kommen regionale Gastkünstler und karibischeBands bei Overnights sowie Lesungen routenbezogener Literatur, diefür noch mehr Lokalkolorit sorgen.Zahlreiche Familien-Specials in den Ferien sorgen für noch mehrAction und Spaß vor allem bei den jungen Gästen. So begeistert zumBeispiel die Band Johna unter dem Motto "Sing like a Star" mitauthentischer, handgemachter Musik an Bord von AIDAsol Ende August2017.Unterhaltsame Geschichten über Land und Leute haben zudem rund 30Lektoren - ausnahmslos mit beeindruckender Vita und hoher Kompetenzzu ihren Einsatzzielen - auf mehr als 200 AIDA Reisen im Gepäck.Viel Wissenswertes erfahren die AIDA Gäste beispielsweise auf derThemenreise Klima und Meer mit dem renommierten Klimaforscher Prof.Mojib Latif auf AIDAsol im Frühjahr 2017. Weitere Informationen zuden Angeboten aus der AIDA Urlaubswelt sind im Reisebüro, aufwww.aida.de/aidaplus oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 2027 07 07 buchbar.Preisbeispiel:Von Mallorca nach Dubai 2 mit AIDAstella "AIDA tanzt" mit MotsiMabuse 12. Oktober 2017 bis 03. November 2017 22 Tage ab Mallorca bisDubai ab 1.620 EUR* p. P. An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&FlyTicket ab 550 EUR** p. P.* AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 375Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 31.05.2017, jeweilsstreng limitiertes Kontingent ** Limitiertes KontingentInformationen zu AIDA Cruises:AIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlicherfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland. Rund 8.000Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten an Land und an Bord der AIDASchiffe. AIDA betreibt und vermarktet mit derzeit 11Kreuzfahrtschiffen eine der modernsten Flotten der Welt. Im Sommer2017 begrüßt AIDA Cruises mit AIDAperla das zwölfte Kreuzfahrtschiffseiner Kussmundflotte und wird Reisen ab Palma de Mallorca sowieBarcelona anbieten. 2019 und 2021 folgen zwei weitere Neubauten. AIDAist weltweit die erste Kreuzfahrtreederei, die mit dem Konzept "GreenCruising" ihre neue Schiffsgeneration ab 2019 zu 100 Prozent mit LNG(Flüssigerdgas) betreibt. www.aida.dePressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell