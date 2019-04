Köln (ots) -Zwei Generationen, ein Ziel: Sowohl Hugo Egon Balder als auchKlaas Heufer-Umlauf wollen mit ihren Shows das Fernsehpublikumunterhalten. Beim großen Entertainment-Gipfel im "Studio D" (abSamstag, 20.15 Uhr) spricht das Duo über den Zustand des deutschenFernsehens, die eigene Karriere und Anekdoten aus der Branche. EineUnterhaltung über Unterhaltung."Da mussten wir gemeinsam mit den Zuschauern durch", sagt KlaasHeufer-Umlauf über das erste Jahr seiner ProSieben-Show "Late NightBerlin". Ein Beweis dafür, dass Fernsehen manchmal Fleißarbeit ist.Die Sendung hat sich inhaltlich gewandelt. Und optisch? Da bleibt derAnzug längst im Schrank. Heufer Umlauf bei "Studio D": "Das war eineQuatsch-Idee, das war aus Eitelkeit geboren. Das sah bescheuert ausund ich habe mich bewegt, als hätte ich einen Kleiderbügel hintendrin."Das Ende von "TV Total" hat erst den Weg geebnet für "Late NightBerlin", dabei hätte die von Stefan Raab erfundene Sendung nachAnsicht von Klaas Heufer-Umlauf gar nicht enden müssen. "Eigentlichhätte Luck Mockridge 'TV total' übernehmen können, nach großeramerikanischer Manier. Und ich glaube, das hätte funktioniert. 'TVtotal ist eine Sendung, die genug regelmäßig wiederkehrende Rubrikengehabt hätte, die Luke mit seiner Art gut hätte übernehmen können."Aus Sicht von Heufer-Umlauf wäre das "eine ganz nachvollziehbareStaffelstab-Übergabe gewesen".Auch für Hugo Egon Balder, der nach eigener Aussage einfach gerne"Quatsch" macht, ist manche Programmentscheidung ein Rätsel. "Quatschbedeutet für mich, dass ich etwas machen, worüber sich die Leuteeventuell amüsieren. Ich kann mich nicht darüber amüsieren, wenn einesechseinhalb Zentner schwere Mutter ihre fünf Zentner schwere Tochterverkuppeln will. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann da nichtlachen. Das ist für mich keine Unterhaltung mehr", erklärt Balder im"Studio D", dem Branchentalk des Medienmagazins DWDL.de.Es schade nicht, Fernsehen zu produzieren, das man auch selbstgerne sehen würde. Hugo Egon Balder: "Bei 99 Prozent von dem, was ichgemacht habe, hatte ich wirklich Spaß. Wenn du heute mitFernsehleuten zusammen bist, die sich fragen, was sie da machen, dannsage ich: Ja, dann lasst es doch."Link zur Sendung, die am Samstag um 20.15 Uhr online geht:https://www.facebook.com/dwdlde/videos/1311039985710303/"Studio D" ist der Branchentalk des Medienmagazins DWDL.de,produziert in Zusammenarbeit mit nobeo und runge.tv. Bisher sind mehrals 60 Folgen der Sendung erschienen, die unterhttps://www.dwdl.de/studiod/ verfügbar sind. Die neueste Folge mitKlaas Heufer-Umlauf und Hugo Egon Balder feiert ihre Premiere amSamstag, 27. April, um 20.15 Uhr auf der Facebook-Seite von DWDL.desowie bei Facebook Watch (verfügbar für Apple TV, Fire TV undAndroid TV). Ab Sonntag ist die neue "Studio D"-Folge dann auch aufDWDL.de verfügbar.Pressekontakt:Thomas LückerathChefredakteurMedienmagazin DWDL.deeMail: lueckerath@dwdl.deTelefon: 0221 64306022Original-Content von: Medienmagazin DWDL.de, übermittelt durch news aktuell