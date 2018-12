Entersekt weiter auf Wachstumskurs in Europa

Stellenbosch/Südafrika (ots) -- 8 Banken und Kreditkartenherausgeber in der DACH-Region alsNeukunden in 2018 gewonnen- Ausbau des deutschen Büros in München- Neues europäisches Headquarter in Utrecht- Markteintritt in Skandinavien- Monatlich 150 Mio. Transaktionen weltweit mit derEntersekt-TechnologieEntersekt, einer der führenden Anbieter von Mobile Security sowiePush-basierten Authentifizierungs-Lösungen, verlegt seineEuropazentrale in den Niederlanden von Geldermalsen nach Utrecht. Dieneuen, modern gestalteten Räumlichkeiten bieten ausreichend Platz fürdie weitere Expansion des Unternehmens. Auch der Entersekt-Standortin München mit Uwe Härtel als verantwortlichem Country Manager fürZentraleuropa wird weiter ausgebaut.Acht neue Kunden konnte Entersekt allein in diesem Jahr in derDACH-Region gewinnen und hat damit bereits mehr als zwanzig Kunden inEuropa. Besonders die enge Kooperation mit den Partnern Crealogix undNetcetera, die unter anderem auch die Entersekt-Technologie für ihrLösungsportfolio nutzen, sorgt für einen Wachstumsschub in derRegion.Mit über 30 Millionen Endnutzern weltweit und monatlich über 150Millionen abgesicherten Transaktionen ist Entersekt bereits in vielenLändern gut aufgestellt. Jetzt soll besonders die Kundenbasis inEuropa ausgebaut werden. Auch in Skandinavien ist Entersektmittlerweile aktiv. Damit bewegt sich das Fintech-Unternehmen jetztauch in einem Markt, der als weltweit einer der fortschrittlichstenin Sachen Digital Banking und innovativer Zahlungssysteme gilt.Europa und insbesondere die DACH-Region ist für Entersekt einSchlüsselmarkt mit großem Potenzial, aber auch einigenHerausforderungen. Zunehmende Bedrohungen durch Cyberangriffe sowiedie strengeren Regelungen durch die europäischeZahlungsdiensterichtlinie PSD2 drängen Banken und Finanzdienstleisterdazu, ihre bestehenden Sicherheitssysteme auf den Prüfstand zustellen. Bei der Suche nach einer zukunftsfähigen Alternative, dieSicherheit und Nutzerfreundlichkeit optimal verbindet, stoßen sieimmer häufiger auf die von der Bonner SRC GmbH als "State-of-the-Art"bewertete, PSD2-konforme Authentifizierungslösung von Entersekt."Finanzinstitute benötigen Lösungen, die leicht in die vorhandenetechnologische Infrastruktur der Organisation integriert werdenkönnen und den Kunden gleichzeitig den erforderlichen Schutz undKomfort bieten, den sie beim Online und Mobile Banking sowie beimEinsatz ihrer Kreditkarten erwarten", erklärt Claudius van derMeulen, Europa-Direktor von Entersekt.Entersekt bietet Lösungen, die eindeutig identifizierbare mobileEndgeräte der Verbraucher als vertrauenswürdigen zweitenAuthentifizierungsfaktor nutzen. Dieser Ansatz basiert auf einerKombination von zertifikatsbasierter Sicherheit und mobiler UserExperience und bietet Finanzdienstleistern und deren Kundenzuverlässigen Schutz bei der Bekämpfung von Kontobetrug.Über EntersektEntersekt ist innovativer Anbieter von mobile-firstFintech-Lösungen. Finanzdienstleister und sicherheitsbewussteUnternehmen entscheiden sich für die patentierte EntersektMobile-Identity- und Authentifizierungs-Technologie, um ihren Kundenüber alle Service-Kanäle hinweg optimale Sicherheit bei gleichzeitighoher Nutzerfreundlichkeit zu bieten. In der DACH-Region nutzen unteranderem Pluscard für die Sparkassen-Kreditkarten und Swisscard dieEntersekt-Technologie zur Authentifizierung. Weitere Informationen:www.entersekt.comPressekontakt:Anne Weber-PloemacherBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH+49 (0) 2154 8122-17weber@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: Entersekt, übermittelt durch news aktuell