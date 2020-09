Entersekt bietet mit NuData Security Behavioural Analytics zur Risikobewertung in Echtzeit

Utrecht/München (ots) - Die Partnerschaft mit dem Mastercard-Unternehmen NuData Security ermöglicht Kunden eine reibungslose Erfahrung beim Log-in sowie bei der Durchführung von Transaktionen. Das führt zu stärkerer Kundenbindung und höheren Umsätzen.Entersekt, einer der Marktführer für Mobilgeräte-basierte Identitätsprüfung und Omnichannel-Authentifizierungs-Lösungen, kooperiert jetzt mit NuData Security, einem Unternehmen von Mastercard. Dadurch wird NuDatas Behavioural Analytics-Lösung NuDetect fester Bestandteil der Entersekt Secure Platform.NuDetect verwendet geräte- und verhaltensbasierte Daten, um in Echtzeit legitime Nutzer von betrügerischen zu unterscheiden, so dass der echte Kontoinhaber seine Transaktionen ungehindert von Sicherheitsmaßnahmen durchführen kann. In Fällen, in denen eine noch größere Gewißheit erforderlich ist, wird automatisch ein zusätzlicher Authentifizierungsschritt eingeleitet. Dies geschieht entweder mit einer in-App Push-Nachricht, einem FIDO-Sicherheitsschlüssel oder einer anderen, von Entersekt angebotenen Option.Die Entersekt Secure Platform basiert auf einer mehrfach patentierten Kundenauthentifizierungs- und Ende-zu-Ende-Verschlüsselungstechnologie. Sie bildet eine sichere Basis für die schnelle Einführung innovativer digitaler Bank- und Zahlungsdienste. Im Mittelpunkt des Systems steht die auf digitalen Zertifikaten basierende einzigartige Geräte-ID der Nutzer, die mobile Anwendungen und Desktop-Browser nahtlos in regelkonforme zweite Authentifizierungsfaktoren verwandelt."NuDetect ergänzt die starke Geräte-ID von Entersekt um einen Inhärenz-Faktor, der die Identität des Endnutzers vollständig an das Mobilgerät bindet und somit die starke, regulierungskonforme Authentifizierungslösung weiter ausbaut", sagt Dewald Nolte, Chief Strategy Officer von Entersekt. "Durch die Kombination unserer führenden Technologien vereinfachen wir die Prozesse für Online-Nutzer, sowohl am Desktop als auch mobil. Damit kommen wir unserer Mission, die digitale Welt ein Stück sicherer und nutzerfreundlicher zu machen, wieder ein Stück näher.""Die COVID-19-Pandemie hat in der ersten Hälfte dieses Jahres dazu geführt, dass viele Verbraucher ihre Einkäufe verstärkt Online getätigt haben. Unsere Analysten konnten aufzeigen, dass in dieser Zeit die Betrugsfälle rund um die Kontoeröffnung um 500 Prozent angestiegen sind. Deshalb müssen wir verstärkt darauf achten, State-of-the-Art-Technologien zu nutzen, um legitime Nutzer von Betrügern zu unterscheiden", sagt Michelle Hafner, Senior Vice President von NuData Security. "Unsere Behavioral Analytics-Lösung ergänzt die Entersekt Secure Platform um eine zusätzliche Sicherheitsstufe, die gleichzeitig Reibung reduziert und die Kundenerfahrung verbessert."NuData trägt dazu bei, mögliche Probleme zu minimieren und den korrekten Nutzer zu identifizieren - und dies während der gesamten Customer Journey, von der Kontoeröffnung bis zur Zahlung. Diese zusätzliche Funktionalität steht jetzt allen Institutionen zur Verfügung, die die Entersekt Secure Platform nutzen.Über EntersektEntersekt ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für starke Geräte-Identifikation und Kundenauthentifizierung. Finanzdienstleister und andere große Unternehmen aus verschiedenen Ländern weltweit vertrauen auf die patentierte, nutzerfreundliche Technologie, um sicher mit ihren Kunden zu kommunizieren und sie vor Betrug zu schützen - unabhängig vom genutzten Service-Kanal oder Gerät und gemäß aller regulatorischen Anforderungen. Kunden bestätigen, dass die Entersekt Secure Platform die Akzeptanz neuer Angebote verbessert, die Kundenbindung erhöht und so Wachstumschancen erschließt.www.entersekt.com (http://www.entersekt.com)Pressekontakt:Pressekontakt:Anne Weber-PloemacherBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH+49 (0) 2154 8122-17weber@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: Entersekt, übermittelt durch news aktuell