Enterprise ist weltweit beliebtester Autovermieter 2016, in Deutschland gewinnt Europcar

Köln (ots) - Bereits zum zweiten Mal belegt der Mietwagen-AnbieterEnterprise den ersten Platz im weltweiten Ranking der Autovermieterfür das Jahr 2016. In einer Auswertung des Vergleichsportalsbilliger-mietwagen.de aus rund 45.000 Kundenbewertungen erreichte derUS-amerikanische Vermieter, der auch die Marken Alamo und Nationalbetreibt, 4,44 von 5 Sternen. Kunden bewerteten nach Wagenrückgabeden Zustand des Fahrzeugs sowie Service und Wartezeit an derMietstation.Mietwagen-Anbieter mit guter Service-Qualität liegen in derAuswertung nah beieinander: Mit einer Differenz von nur 0,07 Punktenrangiert der Vermieter Hertz mit 4,37 Sternen auf Platz 2 imweltweiten Ranking hinter Enterprise. Dicht dahinter folgen Avis undBudget sowie Europcar und Dollar/Thrifty. Mit Abstand amschlechtesten bewerteten Kunden unter den internationalen Anbieternden Autovermieter Goldcar, der in der Auswertung mit 3,22 von 5Sternen auf dem letzten Platz landet.Alle Bewertungen weltweit und separat für die wichtigstenReiseländer:Platz: 1Vermieter: Alamo | National | Enterprise Bewertung x von 5 Sternen(Stationen weltweit): 4,44Spanien: 4,61Italien: 4,05Portugal: 4,07Griechenland: 4,23USA: 4,41Platz: 2Vermieter: Hertz Bewertung x von 5 Sternen (Stationen weltweit): 4,37Spanien: 4,41Italien: 4,01Portugal: 4,07Griechenland: 4,51USA: 4,04Platz: 3Vermieter: Avis Bewertung x von 5 Sternen (Stationen weltweit): 4,30Spanien: 4,28Italien: 4,06Portugal: 4,22Griechenland: 4,42USA: 4,12Platz: 4Vermieter: Budget Bewertung x von 5 Sternen (Stationen weltweit):4,29Spanien: 4,33Italien: 4,23Portugal: 4,36Griechenland: 4,01USA: 3,57Platz: 5Vermieter: Europcar Bewertung x von 5 Sternen (Stationen weltweit):4,26Spanien: 4,12Italien: 4,29Portugal: 4,33Griechenland: 3,46USA: 2,99Platz: 6Vermieter: Dollar/Thrifty Bewertung x von 5 Sternen (Stationenweltweit): 4,24Spanien: 4,31Italien: 4,43Portugal: 4,16Griechenland: 4,28USA: 3,90Platz: 7Vermieter: Interrent Bewertung x von 5 Sternen (Stationen weltweit):3,83Spanien: 3,40Italien: 3,79Portugal: 4,00Griechenland: -USA: -Platz: 8Vermieter: Firefly Bewertung x von 5 Sternen (Stationen weltweit):3,61Spanien: 3,71Italien: 3,45Portugal: -Griechenland: 3,56USA: -Platz: 9Vermieter: Goldcar Bewertung x von 5 Sternen (Stationen weltweit):3,22Spanien: 3,20Italien: 2,92Portugal: 3,23Griechenland: 3,63USA: -"Die Gründe für schlechte Bewertungen sind je nach Reiselandunterschiedlich", erklärt Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de.So bemängelten Kunden besonders bei den südeuropäischenDiscount-Marken Interrent, Firefly und Goldcar den unnötigen Verkaufvon Zusatzversicherungen, lange Wartezeiten und überteuerte Kostenfür die Tankfüllung an der Station.Für Mietwagen-Reisen in Deutschland muss sich Enterprise demKonkurrenten Europcar geschlagen geben, wenn auch nur minimal:Europcar erreichte im Deutschlandvergleich 4,61 von 5 Sternen,Enterprise liegt mit 4,56 Sternen knapp dahinter. Generell erreichtenalle verglichenen Mietwagen-Anbieter in Deutschland sehr guteBewertungen.Platz: 1Vermieter: Europcar | InterrentBewertung x von 5 Sternen (Deutschland): 4,61Platz: 2Vermieter: EnterpriseBewertung x von 5 Sternen (Deutschland): 4,56Platz: 3Vermieter: Hertz | DollarThriftyBewertung x von 5 Sternen (Deutschland): 4,49Platz: 4Vermieter: Avis | BudgetBewertung x von 5 Sternen (Deutschland): 4,46Platz: 5Vermieter: CAROBewertung x von 5 Sternen (Deutschland): 4,45Platz: 6Vermieter: Buchbinder | Global-Rent-a-CarBewertung x von 5 Sternen (Deutschland): 4,21"Wir empfehlen unseren Kunden, neben dem Preis immer auch dieBewertungen der Kunden zum jeweiligen Vermieter zu berücksichtigen.Das kann helfen, sich vor bösen Überraschungen am Mietwagenschalterzu schützen", so Frieder Bechtel. Auf billiger-mietwagen.de werde zujedem Angebot die durchschnittliche Kundenbewertung der vergangenen12 Monate angezeigt, zusätzlich seien Kundenkommentare einsehbar.Hinweise zur Auswertung:- In Deutschland arbeiten viele Autovermieter mit Zweitmarken,deren Zufriedenheitswerte nah an der Erstmarke liegen. Aus demGrund wurden für die Analyse der beliebtesten Vermieter inDeutschland die Erst- und Zweitmarke zusammengefasst.- Nur Kunden mit einer nicht stornierten Buchung erhalten nachReiseende einen Einmal-Link zur Bewertung. (PM-ID: 100)Über billiger-mietwagen.de:www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- undPreisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 13 JahrenBranchenerfahrung und über 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln,Freiburg und Leipzig sorgt das Internetportal für eine transparenteund kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einenkostenlosen Kundenservice per Telefon. Kürzlich wurdebilliger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenenJahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen,unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgendenTestsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".