Enterprise Products: Verständliche Reaktion?

Für die Aktie Enterprise Products stehen per 25.09.2018 29,02 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Enterprise Products zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unser Analystenteam hat Enterprise Products auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Enterprise Products damit 26,47 Prozent unter dem Durchschnitt (46,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 46,36 Prozent. Enterprise Products liegt aktuell 26,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Enterprise Products von 29,02 USD ist mit +5,53 Prozent Entfernung vom GD200 (27,5 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 29,11 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,31 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Enterprise Products-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Für die Enterprise Products sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 16 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Enterprise Products vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Enterprise Products. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 31,77 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 9,47 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 29,02 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".