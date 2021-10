Enterprise Products: Bestätigung für den Knaller!

Enterprise Products, ein Unternehmen aus dem Markt "Lagerung und Transport von Öl und Gas", notiert aktuell (Stand 17:00 Uhr) mit 23.51 USD nahezu unverändert (-0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie Enterprise Products derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Enterprise Products beträgt das aktuelle KGV 12,91. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 316,23. Enterprise Products ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Enterprise Products weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,18 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 5,42 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,76 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Enterprise Products erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 9 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Enterprise Products aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (28,43 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 20,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 23,51 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Enterprise Products erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.