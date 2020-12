Enterprise Financial Aktie: Insider verkauft massiv Aktien!

Deutsch James F. reichte am Donnerstag, 10. Dezember, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider verkaufte 38.957 Aktien der Enterprise Financial Services Inc (NASDAQ:EFSC) zu einem Durchschnittspreis von 35,05 Dollar. Nach der Transaktion erhöhte sich die Beteiligung der Führungskraft an Enterprise Finl Servs Inc. auf 722.211 Aktien. Enterprise Financial Services handelte 0,4% niedriger als der vorherige Schlusskurs.

