EnterpriseDB bringt unternehmensfähige Version von Postgres Platform 11 auf den Markt

EDB Postgres 11 erweitert führende OpenSource-Datenbankverwaltungssysteme um aktualisierte Verwaltungs- undIntegrationstoolsBedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - EnterpriseDB teilt mit,dass die EDB Postgres Platform 11 nun weltweit verfügbar ist. DieLösung umfasst Kompatibilitätsfunktionen für Oracle-Datenbanken sowieVerwaltungs- und Integrationstools und bietet Unternehmen damithöhere Performance und unternehmensfähige Datenverwaltung.EDB Postgres 11 enthält eine aktualisierte Version von EDBPostgres Advanced Server, der auf den Funktionen der OpenSource-Lösung PostgreSQL 11 aufgebaut ist und diese erweitert.PostgreSQL 11 zeichnet sich durch eine Reihe neuer Funktionen undLeistungsverbesserungen aus, mit denen Abfragen sowiePartitionierung, Parallelismus und Just-in-time (JIT)-Kompilierungenschneller durchgeführt und detailliertere Kontrollen für spezifischeBenutzerberechtigungen angewendet werden können. Advanced Server 11fügt folgende Funktionen hinzu, sodass Unternehmen mehr Sicherheit,Performance und Zuverlässigkeit genießen können.- Datenredaktion: Vertrauliche Daten wie Kreditkarteninformationenkönnen für bestimmte Benutzer verborgen werden, während berechtigteBenutzer darauf ohne Einschränkung zugreifen können. Damit müssenEntwickler Informationen nicht mehr auf Anwendungsebene schützen:Durch diesen neuen Schutz auf Datenbankebene wird es einfacher, dieAnforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu erfüllen undDaten besser zu schützen.- Leistungsdiagnosen: Mit minimalem Mehraufwand könnendetailliertere Informationen dazu erfasst werden, wie viel ZeitBenutzer auf dem Datenbankserver verbringen. Diese Informationenkönnen später durchsucht werden, um Engpässe zu diagnostizieren,genauere Abfragen zu erzeugen und letztendlich dieAnwendungsperformance zu optimieren.- Autonome Transaktionen: Mit dieser Funktion können unabhängigeTransaktionen ohne Eingriff der übergeordneten Transaktiondurchgeführt werden. Damit werden Migrationen von Oracle erheblicheinfacher."Postgres ist ein globales Projekt. Dadurch ist es mehr denn jezum beliebtesten Datenverwaltungssystem für eine Vielzahl anWorkloads geworden. Unsere Kunden nutzen EDB Postgres zunehmend fürData Warehouses in Analysen und Big Data-Anwendungen, um schnellereEinblicke zu erhalten und ihren Teams intelligentere Informationenbereitzustellen", erklärte Ed Boyajian, Präsident und Geschäftsführervon EnterpriseDB. "Mithilfe der neuen Funktionen in EDB Postgres 11können Kunden unsere Technologieplattform sogar noch umfassendernutzen."EDB Postgres Advanced Server 11 ist ein kostenloses Upgrade fürbestehende Abonnement-Kunden und unterstützt 64 Bit Linux und WindowsServer-Plattformen. Weitere Informationen zu unterstütztenPlattformen finden Sie unter https://www.enterprisedb.com/services-support/edb-supported-products-and-platforms. Weitere Informationenerhalten Sie unterhttps://www.enterprisedb.com/products/edb-postgres-platform.Verwaltungs- und Integrationstools von EDBNeben dem EDB Postgres Advanced Server stellt EnterpriseDB Updatesfür seine Suite der Verwaltungs- und Integrationstools(https://www.enterprisedb.com/products/edb-postgres-platform) bereit,die PostgreSQL 11 und EDB Postgres Advanced Server 11 unterstützt undfolgende Funktionen umfasst:- Mit EDB Postgres Enterprise Manager können Hunderte Datenbankenvon einer einzigen Konsole aus überwacht werden. Darüber hinauswurden der Lösung neue Erweiterungen der Barrierefreiheithinzugefügt, die den Richtlinien des World Wide Web Consortium (W3C),der wichtigsten internationalen Normungsorganisation für dasInternet, entsprechen.- EDB Postgres Failover Manager unterstützt nun das jederzeitanschließbare Pgpool-II (zum Erstellen von Postgres-Clustern mitskalierbaren Lesevorgängen) und weitere Load Balancer.- EDB Pgpool-II unterstützt kennwortbasiertes SCRAM (SaltedChallenge Response Authentication Mechanism) undZertifiksauthentifizierung für sicheren und skalierbarenLastenausgleich.- Das EDB Postgres Backup and Recovery Tool (BART) kann nuninkrementelle Sicherungen auf Blockebene durchführen und unterstütztdamit die schnelle Sicherung von Datenbanken, die mehrere Terabytegroß sind.Informationen zu EnterpriseDB CorporationEnterpriseDB (EDB), ein Anbieter von Datenbankplattformen für dasdigitale Business, bringt die führende Open Source-Datenplattform aufden Markt, mit der neue Anwendungen erstellt und verwaltet,Cloud-Plattformen umstrukturiert, Anwendungen modernisiert undveraltete System migriert werden können. EnterpriseDB integriertUnternehmenstechnologien und -infrastrukturen und ermöglicht hybridesCloud-Management, Datenintegration und Data Warehousing. UnsereKunden erhalten eine hoch leistungsfähige, zuverlässige, flexible,offene und kostengünstige Datenverwaltungsplattform. EnterpriseDB hatseinen Sitz in Bedford, Massachusetts. Weitere Informationen erhaltenSie unter www.EnterpriseDB.com.EnterpriseDB ist eine registrierte Handelsmarke von EnterpriseDBCorporation. EDB, EDB Postgres, EDB Postgres Enterprise Manager sindHandelsmarken von EnterpriseDB Corporation. Oracle ist eineregistrierte Handelsmarke von Oracle, Inc. Andere Marken könnenHandelsmarken der jeweiligen Eigentümer sein.Pressekontakt:Glenn Rossman914-623-8354Glenn.Rossman@EnterpriseDB.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/319928/enterprisedb_corporation_logo.jpgOriginal-Content von: EnterpriseDB, übermittelt durch news aktuell