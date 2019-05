Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

Der Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1-Kurs wird am 03.05.2019, 20:23 Uhr mit 25,86 USD festgestellt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 82,76 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 auf dieser Basis überkauft (Wert: 72,59). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.