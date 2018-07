Entercom Communications: Aktienanalyse vom 22.07.2018

Per 20.07.2018 wird für die Aktie Entercom Communications am Heimatmarkt New York der Kurs von 8 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Rundfunk".

Nach einem bewährten Schema haben wir Entercom Communications auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Entercom Communications wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Entercom Communications auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15 ist die Aktie von Entercom Communications auf Basis der heutigen Notierungen 98 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Media" (800,26) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Entercom Communications hat mit einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,97%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Media"-Branche beträgt +1,53. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Entercom Communications-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.