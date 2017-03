Enterbung und Anspruch auf den Pflichtteil

Köln (ots) - Streit kommt in den besten Familien vor. Das kanndazu führen, dass ein Erblasser seine nahen Angehörigen am liebstenenterben würde. Allerdings müssen Pflichtteilsansprüche beachtetwerden.Manche Familien sind so zerrüttet, dass sich die Risse nicht mehrkitten lassen. Das Zerwürfnis kann so stark sein, dass ein Erblasserseine Familienangehörigen enterben möchte. Die vollständige Enterbungist aber nur in einem sehr begrenzten Rahmen möglich. Denn dasErbrecht schützt die Pflichtteilsberechtigten.GRP Rainer Rechtsanwälte erklären: Ohne ein Testament oder einenErbvertrag gilt grundsätzlich die gesetzliche Erbfolge. In dieseErbfolge kann der Erblasser eingreifen, indem er ein Testament oderErbvertrag verfasst. Dabei steht es ihm grundsätzlich frei, wen er zuseinen Erben einsetzt. Auch nahe Angehörige können vom Erbetestamentarisch ausgeschlossen werden. Dieser Freiheit hat derGesetzgeber allerdings Grenzen gesetzt. Denn nahe Familienangehörigehaben in der Regel einen Anspruch auf ihren Pflichtteil.Zu den Pflichtteilsberechtigten zählen die Kinder des Erblassers,der Ehepartner oder Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaftund ggf. auch die Eltern des Erblassers, wenn dieser keine Kinderhatte. Unter Umständen können auch noch Enkel oder Urenkel einenAnspruch auf den Pflichtteil haben. Allerdings fällt den Berechtigtenihr Pflichtteil nicht einfach in den Schoß. Vielmehr müssen sie ihnaktiv gegen die testamentarischen Erben geltend machen.Obwohl die Höhe des Pflichtteils im Grunde genommen genaudefiniert ist, nämlich die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, kommt esin der Praxis häufig zu Streitigkeiten über die Höhe des Anspruchs.Der Wert des Nachlasses muss exakt festgestellt werden. Auch hierhaben die Pflichtteilsberechtigten einen Auskunftsanspruch gegenüberden Erben.Möchte der Erblasser, dass seinen nahen Angehörigen auch derPflichtteil entzogen wird, ist dies nur unter engen Voraussetzungenmöglich. Denn dann müsste sich der Pflichtteilsberechtigte alserbunwürdig erweisen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn er demErblasser oder ihm nahestehenden Personen nach den Leben getrachtetoder ihnen ansonsten Gewalt angetan bzw. angedroht hat. Selbst dannmuss der Erblasser im Testament genau darlegen, warum auch derPflichtteil entzogen werden soll.Bei Fragen rund um Pflichtteil, Testament und Erbvertrag können imErbrecht kompetente Rechtsanwälte beraten.www.grprainer.com/rechtsberatung/private-clients/erbrecht.htmlGRP Rainer Rechtsanwälte ist eine internationale,wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart undLondon berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht,Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht undBankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationaleUnternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger undPrivatpersonen.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltGRP Rainer LLP RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 KölnTelefon: +49 221 2722750info@grprainer.comwww.grprainer.comOriginal-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell